· انضم جيمس ديلوكا كرئيس تنفيذي لشركة "سير" الوطنية للسيارات بعد مسيرة مهنية مميزة في جنرال موترز.

· قاد جيمس ديلوكا شركة "فين فاست" أول علامة محلية للسيارات في فيتنام.

الرياض/ عينت شركة "سير" أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، السيد جيمس ديلوكا رئيساً تنفيذياً لها. حيث أن السيد ديلوكا يمتلك خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في قطاع السيارات، كما تولى ديلوكا العديد من المناصب القيادية في كل من جنرال موترز وفين فاست، وسيشرف ديلوكا في منصبه الجديد على تطوير وتصنيع وإنتاج سيارات كهربائية تجمع بين التصميم الأنيق وأحدث التقنيات المستخدمة في عالم صناعة السيارات وبيع السيارات في السوق المحلي ومنطقة الخليج.

من الجدير بالذكر أن ديلوكا قام بقيادة شركة فين فاست لتصنيع السيارات كأول رئيس تنفيذي لها، حيث أنشأ أول علامة سيارات كهربائية في فيتنام في جنوب شرق أسيا. كما أدار ديلوكا قطاع التصنيع في شركة جنرال موترز في جميع أنحاء العالم، حيث أشرف على عمليات إنتاج الشركة وفريق عمل يتكون من 200,000 موظف في 171 مصنع بـ 31 دولة.

وبدوره عبر السيد ديلوكا عن حماسه وسعادته بهذه الخطوة قائلاً "تدرك المملكة أهمية قطاع السيارات في عملية النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، لذا أتطلع للعمل على جعل علامة "سير" محل إعجاب للمستهلك السعودي بشكل خاص ولقطاع صناعة السيارات بشكل عام، حيث ستكون "سير" هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة لتدعم بذلك قطاع السيارات على نطاق أوسع وخاصة مع انتقال العديد من شركات صناعة السيارات للشرق الأوسط، لتجعل السيارات الكهربائية أكثر انتشاراً في المملكة بشكل خاص وفي المنطقة ككل".

شركة "سير" هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون للتكنولوجيا، وستقوم بصناعة السيارات بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر بيع سياراتها الكهربائية بحلول عام 2025م للعملاء من خلال قنوات تقنية مبتكرة، حيث سيتم تصنيع كل سيارة واختبارها وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة والرقابة العالمية.

تجدر الإشارة أن المملكة العربية السعودية حددت عدداً من الأهداف لقطاع السيارات، مع التركيز على إنشاء قاعدة صناعية مستدامة من شأنها أن تساهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز نقل المعرفة إلى المملكة وتوفير فرص العمل المميزة للسعوديين. اليوم لدى "سير" أكثر من 400 موظف وموظفة بدأوا بتطوير وتصميم سيارات "سير".

#بياناتشركات

- انتهى -