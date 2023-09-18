"جيريت جراف"، خبير الضيافة المتمرّس، يعود إلى دبي ليرأس فِرق العمل في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي وفندق وأجنحة ماريوت هاربر دبي، والإشراف على عهد جديد للفندقَين العريقَين بدءًا من شهر سبتمبر 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يُسرّ فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي وفندق وأجنحة ماريوت هاربر دبي الإعلان عن تعيين "جيريت جراف" في منصب مدير عام الفندقَين على أن يدخل هذا التعيين حيّز التنفيذ اعتبارًا من شهر سبتمبر 2023. يملك "جراف" باعًا طويلًا في مجال الضيافة، حيث قضى أكثر من عشرين سنة من مسيرته المهنية مع شركة ماريوت، وشغل مناصب مختلفة في ثمانية من العلامات التابعة لها في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. ويعود اليوم حاملًا معه خبرة وافرة، بعد أن أشرف خلال مسيرته على افتتاح 14 فندقًا بنجاح.

بدأت مسيرة "جراف" مع ماريوت عام 1996 بصفته مدير المأكولات والمشروبات في فندق Renaissance Cologne في ألمانيا. قدّم أداءً استثنائيًا، ممّا أدّى إلى نقله عام 2000 إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث استلم منصب مدير المأكولات والمشروبات في فندق جي دبليو ماريوت، وسرعان ما تمّت ترقيته إلى منصب مدير العمليّات في الفندق نفسه في غضون ثلاث سنوات فقط.

وبناءً على مسيرة عنوانها النجاح طوال ثماني سنوات في دبي، قبِل "جراف" تحديًّا جديدًا وانتقل إلى الدوحة ليشغل منصب مدير الفندق في مجمّع فندق "رينيسانس" وفندق "كورتيارد" وشقق ماريوت التنفيذية. وشهدت السنة نفسها ترقيته إلى منصب مدير العمليّات الإقليمي، ليُشرف على فنادق العلامة في جنوب آسيا وماليزيا وأستراليا وجزر المالديف. وأشرف عام 2014 على افتتاح فندق بانكوك ماريوت سوخومفيت وشقق ماريوت التنفيذية سوخومفيت ثونجلور، بصفته المدير العام للمشروعَين.

شهد عام 2015 عودة "جراف" إلى منطقة الشرق الأوسط بصفته مدير الفندق في مرحلة افتتاح فندق الريتز-كارلتون جدّة، وفي غضون سنة واحدة عُيّن في منصب مدير عام فندق الريتز-كارلتون الرياض. وبفضل خبرته الواسعة ومهاراته القيادية الاستثنائية، تمّ تعيينه عام 2019 في منصب نائب رئيس علامات Premium وSelect التابعة لماريوت في الإمارات، حيث أشرف بنجاح على 32 فندقًا من فئة Premium وSelect.

وقبل استلام منصبه الجديد، كان "جراف" يشغل منصبًا مرموقًا وهو المدير العام لفندق لو رويال ميريديان الدوحة، وفندق أجورا الدوحة – أحد فنادق أوتوجراف كوليكشن، وفندق قبيلة ويست باي - أحد فنادق أوتوجراف كوليكشن، وفندق قصر ڤاندوم الدوحة – أحد فنادق لكشري كوليكشن، خلال مرحلة الافتتاح التمهيدي. أشرف "جراف" على تطوير عدّة فنادق فاخرة، تشمل 899 غرفة وجناحًا وشقة إلى جانب قاعات الحفلات والمناسبات، و12 لاونج ومطعمًا حائزًا جوائز. وقد تمّ تكريم مسيرته الحافلة بالإنجازات في شهر مارس 2023 في أبوظبي عندما نال جائزة "التميّز في القيادة" في معرض جوائز ماريوت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2022/2023.

أعرب " جيريت جراف" عن سعادته بالمنصب الجديد، قائلًا: "أنا متحمّس للعودة إلى دلي ويُشرّفني أن أستلم هذا المنصب وأكمل مسيرتي مع ماريوت في هذه المنطقة الحيوية". وتابع قائلًا: "كما أنّني ملتزم بالحفاظ على المعايير الاستثنائية التي يشتهر بها فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي وفندق وأجنحة ماريوت هاربر دبي، لا بل سأحرص على الارتقاء لها وقيادة فريق العمل لتقديم تجارب استثنائية للضيوف".

لا شكّ في أنّ مهارات "جراف" القيادية وحكمته وتفانيه لتقديم تجارب مميّزة، إلى جانب خبرته الواسعة في مجال إدارة فنادق فاخرة تنضوي تحت راية مجموعة "ماريوت"، ستُبشر بكتابة فصل جديد في حكاية الضيافة والابتكار والتجارب الاستثنائية التي اقترنت باسم فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي وفندق وأجنحة ماريوت هاربر دبي على مرّ السنوات.

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نبذة عن جي دبليو ماريوت

تسعى فنادق ماريوت إلى تطوير مفهوم السفر باتّباع مقاربة ريادية لا تغفل عن أي تفصيل خلال فترة إقامة الضيوف، وتساعدهم على الاستجمام واستعادة صفاء الذهن، كما تُلهمهم لإطلاق العنان لإبداعهم وتستبق احتياجات المسافرين، فتمكّنهم من تحقيق كامل قدراتهم. تضمّ المجموعة ما يزيد على 580 فندقًا ومنتجعًا في أكثر من 60 بلدًا ومنطقة حول العالم. أقدمت فنادق ماريوت بخطى ثابتة على مواكبة العصر لتلبية احتياجات المسافرين الذين يجولون العالم لأغراض العمل والترفيه، فأثبتت ريادتها في القطاع مع ابتكارات تشمل ردهة الاستقبال Greatroom التي تجمع بين جمال التصميم والراحة، وخدمات الضيوف عبر الأجهزة المحمولة. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.marriott-hotels.marriott.com. تواصلوا معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك، و@marriott على تويتر، و@marriotthotels على إنستجرام. تتشرّف فنادق ماريوت بالانضواء تحت راية برنامج الولاء العالمي Marriott Bonvoy التابع لشركة ماريوت الدولية. يتيح البرنامج للمنتسبين محفظة استثنائية من العلامات التجارية العالمية والتجارب الحصرية مع برنامج Marriott Bonvoy Moments، فضلًا عن امتيازات لا مثيل لها في القطاع تشمل الإقامة لليالٍ مجانية والوصول إلى درجة Elite المرموقة. للتسجيل مجانًا أو لمزيد من المعلومات عن البرنامج، الرجاء زيارة موقع MarriottBonvoy.marriott.com.

نبذة عن شركة ماريوت الدولية

تتّخذ شركة ماريوت الدولية (المدرجة في سوق ناسداك تحت الرمز MAR) من مدينة بيثيسدا في ولاية ماريلاند الأميركية مقراً لها، وتشمل محفظتها أكثر من 8500 فندق تنضوي تحت راية 31 علامة فندقية رائدة موزّعة على 138 بلداً ومنطقة. تُدير الشركة وتلزّم فنادق ومنتجعات للعطلات حول العالم. تتولّى أيضاً إدارة برنامج الولاء حائز جوائز، Marriott Bonvoy™، الذي يحلّ محلّ برنامج "مكافآت ماريوت"®، ويشمل برنامج مكافآت الريتز-كارلتون®، وبرنامج ضيف ستاروود المفضّل®.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.marriott.com، وللاطلاع على آخر أخبار الشركة، تفضّلوا بزيارة موقع www.marriottnewscenter.com، أو تواصلوا معنا عبر فيسبوك وعلى صفحتنا @MarriottIntl على تويتر وإنستجرام.