دبي | أعلنت شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة") (رمز سوق دبي المالي: AMANAT)، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن تعيين الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2026.

وفي هذا السياق، سيتنحى الدكتور شمشير فاياليل عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وعضويته في مجلس الإدارة بأثر فوري، بعد أن شغل منصب رئيس مجلس الإدارة منذ ديسمبر 2023، وذلك للتفرغ لمتابعة اهتمامات أعمال أخرى.

ويشغل الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري عضوية مجلس إدارة شركة أمانات القابضة منذ نوفمبر 2020، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في مجالي التعليم والأعمال. وقد أسس وأطلق وأدار عدداً من المشاريع الناجحة في قطاعات متعددة تشمل التعليم والسياحة والعقارات، كما شارك بفاعلية في عدد من المبادرات والاستراتيجيات الحكومية رفيعة المستوى في مجالات السياحة والتنمية، والرياضة، وسياحة الأعمال والمعارض والمؤتمرات، وإدارة التعليم، والاستثمارات، والتجارة الدولية.

ويأتي تنحي الدكتور شمشير فاياليل عن منصبه بعد فترة شهدت نجاحاً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجية الشركة التي ركزت على خلق القيمة وتعظيم عوائد المساهمين. ففي أغسطس، أعلنت أمانات عن التخارج من أحد أصولها العقارية التعليمية بقيمة 453 مليون درهم إماراتي، محققةً عائداً نقدياً غير ممول بلغ 1.7 مرة. كما نجحت الشركة في ديسمبر في إدراج شركتها التعليمية، شركة المسار الشامل للتعليم، في السوق الرئيسية لتداول السعودية، حيث جمعت 599 مليون ريال سعودي، وحققت عائداً نقدياً يتجاوز 2.2 مرة، مع تداول الأسهم حالياً عند مستويات أعلى من سعر الطرح.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة:"إنه لشرف كبير أن يتم تعييني رئيساً لمجلس إدارة شركة أمانات القابضة. ومن خلال عضويتي في مجلس الإدارة على مدار السنوات الخمس الماضية، عملنا على تطور أمانات لتصبح الشركة الرائدة المدرجة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في المنطقة، حيث تتولى شركاتنا التابعة مسؤولية دعم آلاف المرضى والطلاب في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت ذاته، واصلنا تعزيز الربحية مع الحفاظ على تركيزنا المنضبط على خلق القيمة وعوائد المساهمين. وإنني على ثقة بأن استراتيجيتنا الواضحة ستضمن استمرار هذه الاتجاهات الإيجابية في السنوات المقبلة، وأود أن أشكر الدكتور شمشير فاياليل على رئاسته لمجلس الإدارة خلال العامين الماضيين."

كما يشغل الدكتور علي العديد من المناصب البارزة الأخرى، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لجامعة أبوظبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نما للتعليم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "كامبريدج للرعاية الصحية"، والعضو المنتدب لمجموعة "بن حرمل"، ورئيس مجلس إدارة "ليوا للتعليم" و"ماغنا للاستثمار". علاوة على ذلك، يشغل عضوية مجالس إدارة عدة شركات مدرجة، بما في ذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة وطنية إنترناشيونال القابضة. كما يشغل الدكتور علي منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. يحمل الدكتور علي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة، ودرجة الدكتوراه من جامعة دورهام بالمملكة المتحدة.

