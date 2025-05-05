الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة نيو للفضاء (NSG) ، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والرائدة عالمياً في تقديم خدمات الفضاء التجارية في المملكة، عن تعيين أوريليان فوجيرارد رئيساً تنفيذياً للاستراتيجية. يُعد هذا التعيين إضافة قيّمة لفريق القيادة العالمي في مجموعة نيو للفضاء، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية المتنامي في المملكة.

سيتولى فوجيرارد، من خلال منصبه الجديد، قيادة تطوير وتنفيذ الأجندة الاستراتيجية العالمية للمجموعة، مع التركيز على تحفيز النمو، وتعزيز الابتكار، وتحقيق القيمة طويلة الأمد عبر مختلف وحدات الأعمال. كما يتمتع بخبرة تتجاوز 16 عاماً في تقديم الاستشارات الاستراتيجية رفيعة المستوى، إلى جانب خبرة عميقة في قيادة مراحل التحول المعقدة ومبادرات النمو في قطاعات الطيران والدفاع والطاقة والاستثمار الخاص.

وقال فوجيرارد بمناسبة تعيينه: "يسعدني الانضمام إلى مجموعة نيو للفضاء في هذه المرحلة المفصلية للشركة وللقطاع الفضائي السعودي المزدهر. لطالما ألهمتني رؤية المجموعة الجريئة، والتزامها بالابتكار والأثر طويل المدى. أتطلع إلى العمل مع الفريق لتحديد التوجه الاستراتيجي للمجموعة، والمساهمة في تحقيق طموحات المملكة في قطاع الفضاء وغيره من القطاعات الحيوية."

وقبل انضمامه إلى مجموعة نيو للفضاء، شغل فوجيرارد منصب شريك في مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) في باريس، حيث كان عضواً بارزاً في قسمي الطيران والدفاع والاستثمار الخاص. كما شغل مناصب استشارية في شركتي Bain & Company وArchery Strategy Consulting، ما أكسبه خبرة دولية واسعة في أوروبا والشرق الأوسط، قدّم خلالها استشارات استراتيجية وتحولية لعدد من قادة القطاع العالميين في مجالات التميز التشغيلي ونماذج الأعمال.

نبذة عن مجموعة نيو للفضاء

مجموعة نيو للفضاء هي شركة خدمات فضائية عالمية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات في مجالات الإتصالات الفضائية، والجغرافيا المكانية، وأنظمة تحديد المواقع والملاحة والتوقيت(PNT) ، بالإضافة إلى الاستثمار في مختلف تقنيات الفضاء. كونها إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، تساهم مجموعة نيو للفضاء في تحويل إقتصاد الفضاء السعودي، ودعم الإبتكار وإيجاد فرص العمل، بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.neospacegroup.com

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