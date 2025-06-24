دبي، الإمارات العربية المتحدة:يسر هيئة الترويج السياحي في موريشيوس (MTPA) الإعلان عن تعيين أفيناش كانتي تيلوك (Avinash Kanti Teelock) مديراً جديدًا للهيئة، وذلك اعتبارًا من 30 مايو 2025.

ويأتي هذا التعيين في وقت محوري يشهده قطاع السياحة في موريشيوس، حيث يُضيف السيد تيلوك خبرة تتجاوز عشرة أعوام في مجال السياحة والضيافة، حاملاً معه رؤية استراتيجية ونهجًا قياديًا ديناميكيًا لدفع أحد أكثر القطاعات حيوية ونموًا في البلاد.

شغل السيد أفيناش تيلوك مناصب قيادية في عدد من أبرز مجموعات الضيافة في موريشيوس، من بينها سلسلة فنادق "أتيتيود"، حيث تولّى منصب مدير الحسابات الرئيسي بين عامي 2017 و2023. خلال تلك الفترة، لعب دورًا محوريًا في تعزيز علاقات العملاء، وقيادة مبادرات المبيعات، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، إلى جانب الإشراف على تنفيذ استراتيجيات تسويقية ساهمت في تحقيق نمو ملموس للأعمال.

وقبل ذلك، شغل السيد تيلوك منصب المدير التنفيذي لمبيعات المجموعات في منتجع وسبا هيلتون موريشيوس، حيث تولّى مسؤولية قيادة جهود المبيعات عبر مجموعة من الفنادق الفاخرة، مع تركيز خاص على سوق سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، إلى جانب تلبية احتياجات العملاء من ذوي الميزانيات المحدودة. وقد بدأ مسيرته المهنية في قطاع الضيافة كمدير تنفيذي للمبيعات والتسويق في فنادق "بيتش كومبر"، حيث طوّر فهمًا عميقًا لتموضع العلامات التجارية وتجربة الضيوف، ما شكّل أساسًا قويًا لمسيرته المتصاعدة في القطاع.

يحمل السيد تيلوك درجة البكالوريوس في اللغات الحديثة، والأعمال والإدارة (اللغة الصينية) من جامعة مانشستر، المملكة المتحدة. وبفضل إجادته للغات الإنجليزية والفرنسية، إلى جانب إلمامه المتقدم بلغة الماندرين، يتمتع بقدرة متميزة على التواصل الفعّال مع الأسواق الآسيوية الرئيسية، وهو ما يعزز من حضوره الدولي في قطاع السياحة ويمنحه أدوات استراتيجية للتفاعل مع شركاء عالميين متنوعين.

وفي تعليق له على تعيينه، قال السيد تيلوك:

"يشرفني أن أتولى هذا الدور في خدمة موريشيوس، وأؤكد التزامي الراسخ بتعزيز حضور بلادنا على خارطة السياحة العالمية، من خلال الترويج لتجارب سفر مستدامة وثريّة بالبعد الثقافي."

وبصفته المدير العام لهيئة الترويج السياحي، سيقود السيد تيلوك جهود الهيئة لتعزيز مكانة موريشيوس كوجهة سياحية عالمية رائدة، مع التركيز على الاستدامة، والتحول الرقمي، وتنويع الأسواق المستهدفة بما يتماشى مع أحدث التوجهات العالمية.

ويمثل هذا التعيين خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية موريشيوس السياحية، بما يعكس تطلعات الجيل الجديد من المسافرين، ويعزّز من تنافسية البلاد في مشهد السياحة الدولي المتغير.

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