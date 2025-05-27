تهدف الشركة إلى تحقيق نمو كبير في القيمة المضافة ليس فقط لمشروع أمواج بيتشفرونت، بل أيضًا للمقيمين وجميع الأطراف المعنية .

المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة أمواج بيتشفرونت، المشروع متعدد الاستخدامات في جزيرة أمواج و الحائز على عدة جوائز مرموقة، عن تعيين السيد أحمد خليفة خلفان رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة. ويضم المشروع شققًا سكنية فاخرة ومنازل تاون هاوس مطلة على البحر ووحدات تجارية تمتد على مساحة 33,391 متر مربع من الواجهة البحرية، بالإضافة إلى شاطئ خاص بطول يتجاوز 400 متر والمرافق الخاصة به.

ويتمتع مشروع أمواج بيتشفرونت بموقع استثنائي في مقدمة جزيرة أمواج يوفر للسكان موقعًا استراتيجيًا متصلًا مباشرة بطريق المحرق الدائري الجديد على بُعد دقائق من أبرز المعالم الرئيسية في المملكة، في حين يساهم موقعه بالقرب من وجهات الترفيه والتسوق والفنادق والمراسي في جعله عنوانًا سكنيًا متميزًا.

هذا ويمتلك خلفان خبرة تزيد عن 25 عامًا في مجالات المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال العقارية، ويستند إلى خلفية أكاديمية متميزة، حيث أنه زميل في برنامج فولبرايت الأكاديمي، ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال بتخصص التسويق، إلى جانب مؤهل عضو مشارك في المعهد المعتمد للتسويق (ACIM).

وبهذه المناسبة، صرح السيد ماجد الخان، رئيس مجلس إدارة شركة أمواج بيتشفرونت، بالقول: "نحن سعداء بانضمام السيد أحمد خلفان إلى فريق العمل كرئيس تنفيذي جديد. ينصب تركيزنا على تقديم وجهة أسلوب حياة راقية بالتعاون مع علامات تجارية ومشغلين عالميين مرموقين. هذا التوجه الاستراتيجي يجسد التزامنا بتحويل هذا المشروع إلى مركز حيوي يعزز جودة الحياة اليومية. وسنسخر كافة خبراتنا وعلاقاتنا مع العلامات التجارية لخلق مشروع رائد اخر ضمن محفظتنا العقارية"

ومن جانبه، صرّح خلفان قائلًا: "يشرفني الانضمام إلى فريق العمل في شركة أمواج بيتشفرونت المتميز. هدفنا هو بناء مجتمع راقٍ يوفر تجربة معيشية لا مثيل لها، ويضيف قيمة مستدامة لجميع شركائنا. وبفضل دعم فريق العمل ذو الخبرة الواسعة في القطاع، كلنا ثقة على قدرتنا على تقديم وجهة عالمية المستوى، وأتطلع للعمل مع شركائنا لتحقيق هذه الرؤية."

نبذة عن شركة أمواج بيتشفرونت:

تعد شركة أمواج بيتشفرونت من رواد تطوير وتشغيل العقارات الفاخرة المطلة على الشواطئ في منطقة الشرق الأوسط، حيث تأسست في عام 2008، وتضم محفظتها منتجعات حائزة على جوائز مرموقة ومشاريع سكنية وعقارات متعددة الاستخدامات تجمع بين المرافق العالمية والمواقع الساحلية الخلابة. وتلتزم أمواج بيتشفرونت بأعلى معايير التنمية المستدامة وتقديم تجارب أصيلة لضيوفها، لتواصل بذلك وضع معايير جديدة للحياة الفاخرة على الساحل في المنطقة.

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