الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن صدور قرار مجلس إدارتها بتعيين الأستاذ أحمد بن علي الجبر رئيساً تنفيذياً للشركة، اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر من العام الجاري 2024.

وكان "الجبر" قد انضم للشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" في العام 2011، وشغل سابقاً منصب مدير عام العمليات، قبل أن يتم تعيينه نائباً للرئيس التنفيذي، ومن ثم تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي في مطلع أبريل من العام الحالي 2024.

ويملك الأستاذ أحمد الجبر خبرة واسعة تتجاوز 25 عامًا في قطاع التأمين وإعادة التأمين، تولّى خلالها مناصب تنفيذية متعدّدة شملت مجالات إدارة العمليات والإدارة الإستراتيجية وتطوير الأعمال وغيرها، كما يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برادفورد في المملكة المتحدة.

يُذكر أن "إعادة" تعد شركة رائدة في قطاع إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل في أكثر من 40 سوقاً دولياً، وتتمتع بتصنيف ائتماني فئة A- من "ستاندرد آند بورز" وتصنيف فئة A3 من "موديز". وبالنظر إلى العام الحالي، حققت الشركة إجمالي أقساط مكتتبة في النصف الأول قدره 1.4 مليار ريال بارتفاع بلغ 19% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وتعمل الشركة على تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة نحو العام 2028 والتي تستهدف تعزيز مركزها التنافسي ومواصلة مسار النمو المربح والتوسّع في أعمال الشركة محلياً ودولياً.

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