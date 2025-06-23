القادة الجدد يتسمون بخبرة عميقة لتعزيز مكانة "فيناسترا" شريكًا مفضلًا في مجال برمجيات الخدمات المالية بالغة الأهمية

دبي، الامارات العربية المتحدة - أعلنت اليوم "فيناسترا"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التطبيقات البرمجية الخاصة بالخدمات المالية، عن تعيينات استراتيجية في فريقها التنفيذي، من شأنها تعزيز قدرة الشركة على تقديم حلول مبتكرة ترتكز على العملاء، وتدعم طموحها بأن تغدو الشريك المُفضل لبرمجيات الخدمات المالية بالغة الأهمية.

وبهذه المناسبة، قال كريس وولترز، الرئيس التنفيذي لشركة "فيناسترا"، إن الشركة تشهد مرحلة حاسمة في تنفيذ استراتيجيتها المحدثة المرتكزة على رضا العملاء، والارتقاء بمستوى الثقافة المؤسسية فيها، وتسريع النمو. وأضاف: "تتمثل أولوياتنا هذا العام في تقديم تقنيات آمنة وقابلة للتطوير وتتسم بالبساطة والوضوح، وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومواصلة تطور قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا. وفي هذا السياق، يُنتظر أن يُقدم القادة المعيّنون حديثًا خبراتهم ورؤيتهم لمساعدة الشركة على التحرك بشكل أسرع وأذكى".

وتشمل التعيينات التنفيذية الجديدة كلًا من:

دون بابتيسته، الرئيس التنفيذي للعمليات:

يتمتع دون بخبرة واسعة في قيادة التحول، ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات في تعزيز الأداء التشغيلي لدى عدد من الشركات العالمية. ويُنتظر أن يقود العمل في مجالات التحليلات، ومعلومات العملاء، والمبيعات التكميلية، وعلاقات الشراكة، وعمليات المبيعات، وإدارة البرامج الاستراتيجية، وجميعها ركائز أساسية للتميز التشغيلي والنمو.

شيرلي باول، رئيس الاتصالات الاستراتيجية:

تنضم شيرلي، الخبيرة الاستراتيجية في مجال الاتصالات والمستشارة لكبار المديرين التنفيذيين، إلى "فيناسترا" لقيادة الاتصالات المؤسسية والاستراتيجية. ويُنتظر أن تعمل عن كثب مع الرئيس التنفيذي وفريق القيادة لتعزيز الوضوح والتنسيق والمشاركة بين جميع أصحاب المصلحة.

مايك ستوتشانسكي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا

من المنتظر أن يقود مايك، في هذا المنصب الموسّع، تطوير مركز تكنولوجيٍ أساسي، ويتعاون مع مختلف وحدات الأعمال لتسريع تقديم حلول حديثة وآمنة وعالية الأداء، من شأنها أن تساعد "فيناسترا" على البقاء في صدارة المشهد التكنولوجي سريع التطور.

وتعكس هذه التعيينات التزام "فيناسترا" ببناء فريق قيادة فعال ومستعد للوفاء باستراتيجيتها، وبوعودها المقدمة للعملاء.

نبذة عن فيناسترا

"فيناسترا" شركة عالمية تقدم تطبيقات البرمجية الخاصة بالخدمات المالية، كالإقراض والمدفوعات والخزانة وأسواق رأس المال والخدمات المصرفية الشاملة الشخصية والرقمية. وتلتزم "فيناسترا" بتمكين الأفراد والشركات والمجتمعات في كل مكان من الاستفادة من القدرات الكامنة، وتتمثل رؤيتها في تسريع مستقبل التمويل المفتوح من خلال التقنيات المتقدمة والتعاون البنّاء، ويُعد نهجها الرائد أحد الأسباب التي تدفع نحو 8,100 مؤسسة مالية، من بينها 45 من أكبر 50 بنكًا في العالم، لوضع ثقتها فيها. معلومات أوفى في الموقع الإلكتروني finastra.com.

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