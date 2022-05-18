القاهرة: - أعلنت سيجنفاي، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الإضاءة، تعيين محمد سعد في منصب الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة شمال شرق إفريقيا. وقد شغل سعد عددًا من المناصب التنفيذية في الأعمال التجارية والتحول الرقمي وتطوير الاستراتيجيات والأعمال والموارد البشرية على مدى أكثر من 22 عامًا.

وحيث أن الأداء البيئي والاجتماعي والحكومي، هو من أهم الأولويات في تقييم استدامة الشركات، فقد تولى سعد خلال سنوات عمله الإشراف على عمليات التحول في مجال الطاقة وتقليل البصمة الكربونية وتسريع استخدام الطاقة لتلبية احتياجات العملاء، والتي اكتسب من خلالها المعرفة الأساسية باستراتيجيات الشركات والعمليات الرئيسية والعلاقات عبر الشركات، لتقييم مدى تقدمها فيما يتعلق بالاستدامة.

ومن خلال خبرته الواسعة في إدارة الأعمال، يتمتع سعد بمعرفة عميقة ومفصلة بطبيعة المستهلكين عبر العديد من البلدان، بما يمثل قيمة مضافة في تطوير استراتيجية سيجنفاي في بناء مؤسسة تركز على العملاء، وتوسيع القدرات لخدمة الأسواق المحلية وكذلك تطوير وتقديم منتجات إضاءة فريدة من نوعها من خلال العديد من العلامات التجارية المميزة.

وقال سعد في كلمة له بهذه المناسبة: "إنني سعيد جدًا ومتحمس للانضمام إلى سيجنفاي، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإضاءة، وهي شركة محايدة للكربون تعتمد على الكهرباء المتجددة بنسبة 100٪. ولأننا نضع الاستدامة في صميم هدفنا، سيستمر تركيزنا في الفترة القادمة على دفع عجلة النمو والتصدي لبعض أكبر التحديات في العالم من خلال تعزيز عمليات التدوير وأعمال الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتطوير التقنيات الموفرة للطاقة وتطوير حلول الطاقة النظيفة وتوسيع ريادتنا في الإضاءة للبستنة وتربية الحيوانات وتعزيز إنتاجية الأفراد ورفاههم من خلال توفير الإضاءة بالأشعة فوق البنفسجية للتطهير للمساعدة في الحفاظ على سلامة الناس ومنع انتشار الفيروسات."

وسوف يساعد تعيين سعد أيضًا إلى تعزيز القيادة والحوكمة في سيجنفاي من خلال شغفه بمساعدة المجتمعات من أجل الحصول على الطاقة واستخدام التكنولوجيا وتطوير استراتيجية مستدامة للنجاح في المستقبل، وهو ما يتماشى مع برنامج سيجنفاي "حياة أكثر إشراقًا وعالم أفضل" والذي يهدف إلى إطلاق الإمكانات الاستثنائية للإضاءة لتحقيق حياة أكثر إشراقًا وعالم أفضل.

وسعد حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة البكالوريوس من كلية الإدارة بالجامعة الأمريكية. كما أنه شارك في برامج التعليم التنفيذي في كلية لندن للأعمال والمعهد الأوربي لإدارة الاعمال (إنسياد).

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن سيجنفاي:

سيجنفاي هي شركة رائدة عالمياً في مجال الإضاءة الحديثة المخصصة للشركات والمستهلكين من الأفراد مع مواكبة أحدث الصيحات التكنولوجية مثل إنترنت الأشياء. وتسهم منتجات "فيليبس" الخاصة بنا في توفير أحد أنظمة الإضاءة المتصلة وخدمات قائمة على البيانات مع توفير أعلى قيمة للعملاء من الشركات وإحداث تحول جوهري في الحياة داخل المنازل والمباني والساحات العامة. ونجحنا في تحقيق مبيعات بنحو 6.9مليار يورو عام 2021 بفضل جهود حوالي 37 ألف موظف وتواجد في أكثر من 70 دولة حول العالم. إننا في "سيجنفاي" نعمل على فتح آفاق استثنائية من أجل حياة أكثر إشراقا وعالم أفضل إضاءة. كما أننا حققنا هدفنا من حيث الحياد الكربوني عام 2020، وتم إدراجنا ضمن مؤشر "داو جونز" العالمي للاستدامة منذ الاكتتاب العام لأربع سنوات على التوالي، كما فزنا بلقب "رائد الصناعة" في الأعوام 2017 و2018 و2019. لمزيد من الأخبار عن "سيجنفاي"، يمكنكم متابعة غرفة الأخبار بموقعنا وحساباتنا على "Twitter" و"LinkedIn" و"Instagram". لمزيد من المعلومات للمستثمرين يمكن مراجعة صفحة علاقات المستثمرين.