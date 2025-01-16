دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فنادق الحبتور سيتي عن ترقية ستيفان رادستروم إلى منصب المدير العام للمجموعة، حيث سيتولى الإشراف على عمليات مجموعة فنادق الحبتور سيتي التي تشمل فندق الحبتور بالاس، وهيلتون دبي الحبتور سيتي، وفندق V دبي، أحد فنادق كوريو باي هيلتون.

يتمتع ستيفان بخبرة عريقة اكتسبها على مدار مسيرته المهنية الممتدة لأكثر من 30 عاماً والحافلة بتقديم تجارب خلابة في قطاع الضيافة. عمل ستيفان في عدد من الدول الاسكندنافية بالإضافة إلى روسيا وقطر والهند وتركيا واكتسب رؤىً قيمةً حول مختلف الثقافات وشتى توجهات الضيافة، وسيعمل من خلال موقعه الجديد على ترسيخ قيم مجموعة فنادق الحبتور سيتي وتحقيق أهدافها طويلة المدى. يتسم ستيفان بصفات قيادية استثنائية، ورؤية استراتيجية ثاقبة، وتميّز في إدارة العمليات، وقد تولى خلال رحلته المهنية افتتاح عدد من أكبر الفنادق وأكثرها شهرة على مستوى العالم.

تقع مجموعة فنادق الحبتور سيتي في قلب مدينة دبي، وتجسد أرقى معايير الفخامة والأناقة والضيافة من خلال فنادقها الثلاث التي يمتاز كلٌ منها بطابعه الخاص، لتزويد الضيوف بإقامة عالمية المستوى وتجارب ترفيهية غير مسبوقة. وتقدّم المجموعة نهجاً متنوعاً ومتكاملاً في عالم الضيافة الفاخرة بدءاً من الفخامة الملكية لفندق الحبتور بالاس مروراً بالأجواء الحيوية لفندق V دبي وانتهاءً بفندق هيلتون دبي الحبتور سيتي الساحر.

تعلّق ستيفان بقطاع الضيافة بعد وظيفته الصيفية الأولى، واستطاع بفضل شغفه بتقديم تجارب لا تُنسى للنزلاء أن يتولى مناصب قيادية في عدد من أرقى الفنادق حول العالم. يرى ستيفان أن الفخامة الحقيقية تكمن في تجاوز التوقعات وتوفير تجارب مُخصّصة للنزلاء، لهذا يدرّب فريق عمله على أنّ الفخامة الحقيقية مصدرها الأشياء التي لا يمكن شراؤها مثل الأجواء الخلابة، والروابط الشخصية، والتجارب الآسرة التي تبقى خالدة في ذاكرة الضيوف. علاوة على ذلك، تشكّل الاستدامة محوراً رئيسياً في رؤيته، حيث يؤمن بأن الفخامة والمسؤولية البيئية قادرتان على مواكبة تطورات صناعة الضيافة وتلبية توقعات النزلاء.

وأعرب السيد ستيفان رادستروم عن حماسه لشغل منصبه الجديد قائلاً: "إنني ممتن حقاً لهذه الفرصة الرائعة، وأتطلع إلى تولي مهام منصب المدير العام لمجموعة فنادق الحبتور سيتي. أود أيضاً أن أعبّر عن امتناني العميق لمالكي الفندق على ثقتهم ودعمهم الكبيرين. يشرفني قيادة هذه المجموعة الرائعة من الفنادق، التي يمتاز كلٌ منها بطابعه الفريد وإمكاناته الهائلة. وانطلاقاً من منصبي الجديد، سأعمل عن كثب مع فرق العمل المتفانية للارتقاء بتجربة الضيوف، حيث إنّ مجموعة فنادق الحبتور سيتي ليست مجرد وجهة سياحية تقليدية، ولكنها أسلوب حياة متكامل، وإنني أتطلع إلى المساهمة في بناء مستقبلها المشرق."

تستعد مجموعة فنادق الحبتور سيتي، تحت قيادة ستيفان، لمرحلة جديدة مفعمة بالتطورات المثيرة، مع التركيز الدائم على تقديم تجارب استثنائية للنزلاء وترسيخ مكانة فنادقها كوجهات سياحية حيوية في مدينة دبي وتحقيق مزيد من النجاحات خلال السنوات القادمة.

نبذة عن مجمّع فنادق الحبتور سيتي

تضم الحبتور سيتي ثلاثة فنادق، ويوفر الحبتور بالاس دبي ملاذًا فاخراً للضيوف، بينما يقدم فندق V دبي، أحد فنادق كيريو باي هيلتون، أجواءً ممتعة وحياة ليلية مميزة في حين يوفر فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي إقامة مناسبة للعائلات. تمتاز مجموعة الفنادق بموقعها المثالي على شارع الشيخ زايد وعلى ضفاف قناة دبي المائية، ما يسهّل الوصول إليها براً من خلال شارع الشيخ زايد وبحراً من خلال التاكسي المائي الحصري التابع لهيئة الطرق والمواصلات. يستطيع الضيوف الاستمتاع بأكثر من 30 موقعاً ترفيهياً، تتراوح من أماكن تناول الطعام التقليدية والفاخرة وتشمل أماكن للاستمتاع بالموسيقى الحية، ومنتجعين صحيين، وثلاثة مسابح على السطح، ونادي للأطفال، وعرض "لا بيرل" وهو عرض مائي فخم على طراز مدينة فيجاس من إخراج دراجون.

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