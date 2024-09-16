يعرض تقرير الاستدامة جهود تتراباك لتعزيز الاقتصاد الدائري في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

يسلط التقرير الضوء على التأثير الملحوظ الذي حققته تتراباك في مجالات رئيسية مثل الاقتصاد الدائري، الطبيعة، المناخ، النظم الغذائية، والمسؤولية الاجتماعية.

نحو 3.6 مليون دولار أمريكي هي القيمة الإجمالية للاستثمارات في البنية التحتية لإعادة تدوير العبوات الكرتونية من خلال الشراكات مع مصنع الاتحاد للصناعات الورقية ( UPM )، العبيكان للصناعات الورقية ( OPI ) ومصنع قمة السعودية للبلاستيك ( STP ).

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت تتراباك عن إصدار تقريرها الأول حول الاستدامة في المنطقة العربية، الذي يسلط الضوء على التقدم الكبير الذي تم إحرازه على مستوى الاقتصاد الدائري والإدارة البيئية. ويعكس التقرير الجهود الرائدة التي بذلتها تتراباك، لتأسيس بنية تحتية شاملة لإعادة تدوير العبوات الكرتونية، ما يضع معيارًا إقليميًا جديدًا في منطقة الشرق الأوسط.

نجحت تتراباك، في تحقيق خطوة كبيرة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري في المنطقة، من خلال توقيع اتفاقية بارزة مع مصنع الاتحاد للصناعات الورقية (UPM). ويثمرهذا التعاون عن إعادة تدوير 10,000 طن من نفايات العبوات الكرتونية سنويًا في الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال جهودها لتطوير أنظمة إعادة التدوير المتقدمة ودفع مجالات الاقتصاد الدائري، تمكنت تتراباك من تأمين استثمار مشترك تجاوز 3.6 مليون دولار أمريكي في البنية التحتية لإعادة تدوير العبوات الكرتونية عبر شراكات استراتيجية مع مصنع الاتحاد للصناعات الورقية في الإمارات، والعبيكان للصناعات الورقية ومصنع قمة السعودية للبلاستيك في المملكة العربية السعودية.

وقال مارسيلو بيڤا، مدير الاستدامة، الشرق الأوسط وإفريقيا، تتراباك: "ندرك في تتراباك، أهمية القيادة النموذجية وأن نُشكل مثالاً يحتذى به، وتعكس استثماراتنا في البنى التحتية لإعادة التدوير، التزامنا الراسخ بالاستدامة، وتُشكل دلالة واضحة على تفانينا في دعم عملائنا لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. ويسلط هذا التقرير، الضوء على جهودنا المتواصلة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري، وإسهامنا في مستقبل أكثر استدامة في المنطقة."

يبرز التقرير أيضًا المبادرات الرائدة لتتراباك في مجال الاقتصاد الدائري، ومثال على ذلك:

محطة تكرير المياه في مصنع نباتات التابع لشركة إفكو في السعودية: تعاونت تتراباك مع مجموعة إفكو، من خلال الاستثمار في محطة تكرير المياه، التي يتم من خلالها استعادة وتصفية وإعادة استخدام 95٪ من المياه المستخدمة في المعدات، ما يقلل بشكل كبير من كمية هدر المياه ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد.

تعاونت تتراباك مع مجموعة إفكو، من خلال الاستثمار في محطة تكرير المياه، التي يتم من خلالها استعادة وتصفية وإعادة استخدام 95٪ من المياه المستخدمة في المعدات، ما يقلل بشكل كبير من كمية هدر المياه ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد. برامج مبادرة الحليب المدرسي: تدعم تتراباك برامج مبادرة الحليب للمدارس في اليمن والعراق، حيث تقدم الحليب المدعّم إلى 10,000 طفل في اليمن كما تصل إلى 800,000 طالب في 1,300 مدرسة في العراق .

بالإضافة إلى ذلك، قام مصنع تتراباك في جدة، والذي يصدّر منتجاته إلى 11 دولة في الشرق الأوسط، بتنفيذ العديد من المبادرات للحفاظ على الطاقة والمياه، وخفض هدر المواد من خلال تقنيات مبتكرة، ما يُظهر التزام تتراباك بالحد من الانبعاثات الكربونية.

وانطلاقاً من موقعها ومكانتها الرائدة، كفاعل رئيسي في هذا المجال الحاسم والحيوي، لا تقتصر مبادرات تتراباك على وضع معايير جديدة على مستوى الصناعة فحسب، بل تعمل أيضًا كعنصر محفز وداعم لدفع وإحداث تغيير حقيقي وهادف عبر المنطقة.

نبذة عن تتراباك

تتراباك هي شركة رائدة عالمياً في مجال حلول تصنيع وتغليف المواد الغذائية. ومن خلال العمل عن كثب مع زبائننا وموردينا، نقدم منتجات آمنة ومبتكرة وسليمة بيئيًا تلبي احتياجات مئات الملايين من الأشخاص يومياً في أكثر من 160 دولة. بهمة أكثر من 25000 موظف حول العالم، نؤمن بالريادة المسؤولة في الصناعة والنهج المستدام في العمل. ما يعكس شعارنا، "حماية ما هو جيد" (PROTECTS WHAT'S GOOD)، المستوحى من رؤيتنا بجعل الطعام آمنًا ومتاحًا في كل مكان.

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