بخبرة تزيد عن عقدين في الصناعة، ينضم سطلي إلى مجموعة تايم للفنادق لقيادة التوسع التجاري والشراكات الاستراتيجية كجزء من محفظة المجموعة التي أعيدت تسميتها وهدفها المتمثل في امتلاك 100 فندق بحلول عام 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فنادق تايم، العلامة التجارية الرائدة في قطاع الضيافة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين فارس سطلي مديرًا لتطوير الأعمال، مما يعزز القيادة العليا للمجموعة خلال فترة نموها، حيث يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تنتهج فيه فنادق تايم استراتيجية توسع متعددة العلامات التجارية، حيث تخطط لافتتاح 12 فندقًا جديدًا بحلول الربع الأول من عام 2026، وهدف طويل الأمد يتمثل في الوصول إلى امتلاك 100 فندق حول العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.

يتمتع سطلي بخبرة تنفيذية واسعة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مختلف القطاعات، حيث بدأ مسيرته المهنية في القطاع المصرفي، وشغل عدة مناصب قيادية في قطاعات التجزئة والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة في شركات مرموقة، بما في ذلك كلاً من: ستاندرد تشارترد، وباركليز، وإتش إس بي سي، وسيتي بنك، وفي عام 2014، انتقل إلى قطاع الضيافة، حيث تخصص في تطوير الأعمال، وتولى مناصب قيادية في شركات إقليمية ودولية رائدة مثل فنادق ومنتجعات بلو باي، وإشراق للضيافة، وفالور للضيافة.

وسيقود سطلي جهود التوسع التجاري لفنادق تايم، ويطور شراكات مؤسسية، ويحدد مصادر دخل جديدة، ويدعم الطرح الاستراتيجي لمحفظة علامات المجموعة التجارية المتنامية، وتشمل هذه العلامات: فيفي باي تايم، وهي علامة تجارية جريئة تُعنى بأسلوب الحياة؛ وهالو باي تايم، وهي علامة فاخرة راقية؛ وروتيلا، مفهوم فنادق تايم الفاخر المصمم لتقديم ضيافة حصرية وراقية وغنية ثقافيًا، كما تعمل المجموعة أيضاَ على إعادة تنظيم عروضها السكنية لتشمل ثلاث فئات مميزة: تايم ريزيدنسز كلاسيك، وإكزيكتيف، وبريميوم، لخدمة نزلاء الإقامة الطويلة والقصيرة على حد سواء بشكل أفضل.

وبهذه المناسبة صرح محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لفنادق تايم قائلاً: "ينضم إلينا فارس في مرحلة تحولية مثيرة، حيث نتطور من لاعب إقليمي قوي إلى مشغل عالمي باستراتيجية متعددة العلامات التجارية مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمسافري اليوم، وستكون قيادته الديناميكية، وخبرته التجارية الواسعة، وسجله الحافل في الخدمات المالية والضيافة ركيزةً أساسيةً في مرحلة نمونا القادمة".

يحمل سطلي درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال، وهو أيضًا مستشار استثماري معتمد من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) في لندن، حيث تؤهله خبرته في تحليل الجدوى، والمفاوضات الاستراتيجية، وعلاقات المستثمرين لدعم أهداف الشركة التوسعية الطموحة في أسواق السياحة عالية النمو.

وبالإضافة إلى مسؤولياته الأساسية في تطوير الأعمال، سيلعب سلطي دورًا محوريًا في تعزيز حضور فنادق تايم في المناطق الرئيسية، ومن المقرر أن تطلق المجموعة 12 فندقًا جديدًا في المملكة العربية السعودية، والمغرب، وتنزانيا، وجزر المالديف بحلول الربع الأول من عام 2026.

يشمل ذلك مشروعين رائدين في جزر المالديف: فيفي باي تايم، وهو منتجع عصري فاخر يضم 75 غرفة في جزيرة هانكيدي، وهالو باي تايم، وهو فندق راقٍ يضم 150 غرفة، يقدم مزيجًا من الفلل فوق الماء والغرف الفاخرة، حيث يمثل هذان الافتتاحان أول دخول لفنادق تايم في منطقة المحيط الهندي، ويعكسان التزام الشركة طويل الأمد بالتوسع العالمي من خلال وجهات مختارة بعناية.

وتعليقاً على تعيينه، صرح فارس سطلي قائلاً: "لقد بنت فنادق تايم سمعة راسخة بفضل تميزها التشغيلي وخدماتها التي تركز على راحة الضيوف، ولذلك، يسعدني الانضمام إلى هذه العلامة التجارية في هذه المرحلة المحورية من مسيرتها. إن توسع عائلة علامتنا التجارية يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، لذا أتطلع إلى بناء شراكات رئيسية، وتوفير فرص جديدة، ومساعدة فنادق تايم على تحقيق نجاحات باهرة في الأسواق الراسخة والناشئة".

تملك المجموعة حالياَ 17 فندقًا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، ومن المتوقع أن يرتفع عدد فنادقها المُستقبلية إلى 29 فندقًا وأكثر من 8,000 غرفة فندقية بحلول أوائل عام 2026.

نبذة عن تايم للفنادق:

تأسست فنادق تايم عام 2012 على يد فريق متعدد الجنسيات متخصص في فن الضيافة العالمية. يُدار كل فندق من فنادقنا في الإمارات العربية المتحدة بشغف لا يُضاهى، حيث نحرص على تلبية جميع احتياجات السفر، وتتجلى أفكارنا في كل جانب من جوانب فنادق تايم، بدءًا من غرفها الفاخرة ووصولًا إلى مهارات موظفي الفعاليات البارعين.

تفضل بزيارة أحد فنادقنا المميزة، واكتشف مفهومًا جديدًا للضيافة والسفر.

تُجسّد مجموعة تايم للفنادق الضيافة الفريدة التي تتميز بها المنطقة، حيث تقع فنادق تايم في بعضٍ من أرقى المواقع في الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتوفر للمسافرين أماكن إقامة عصرية وأنيقة تُجسّد أحدث التوجهات، بالإضافة إلى الضيافة العربية الأصيلة التي تشتهر بها المنطقة.

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