تمت ترقية سوميترا ساها إلى منصب المدير المالي، حيث تعمل العلامة التجارية للضيافة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها على تعزيز فريق القيادة العليا وسط استراتيجية توسع قوية، والتي ستشهد إضافة 12 عقاراً جديداً إلى محفظة الشركة بحلول الربع الأول من عام 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة تايم للفنادق، العلامة التجارية الرائدة في قطاع الضيافة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن ترقية سوميترا ساها إلى منصب الرئيس المالي، في الوقت الذي تعمل فيه مجموعة الفنادق على توسيع فريق الإدارة العليا لديها، بما يتماشى مع خط النمو الطموح للشركة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والمحيط الهندي.

انضم ساها، المحاسب القانوني المعتمد الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 35 عامًا في قطاع الضيافة، إلى فنادق تايم في عام 2022 كنائب رئيس الشؤون المالية، حيث يملك ثروة من الخبرة في الصناعة بعد عمله في عدة فنادق مرموقة مثل: فندق أوبيروي وفنادق ومنتجعات ليلا، وفندق حياة موفنبيك ونتيجة لذلك فقد ساهم بشكل كبير في تحقيق إيرادات وأرباح تشغيلية قصوى.

سيعمل ساها بموجب منصبه الجديد بشكل وثيق مع محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق، و ويليام كوستلي، الرئيس التنفيذي للعمليات، حيث سيشرف على العمليات المالية للشركة وتحليلها وتقييم المخاطر، مع دور أساسي في توسعة فنادق تايم، تزامناً مع إطلاق 12 عقارًا جديدًا في المملكة العربية السعودية وتنزانيا والمغرب والمحيط الهندي سيتم تسليمها بحلول الربع الأول من عام 2026، مما يضيف إلى محفظة المجموعة الحالية المكونة من 17 فندقًا وأكثر من 3000 غرفة فندقية.

وبهذه المناسبة صرح محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق قائلاً: "يتمتع سوميترا بخبرة واسعة في منصبه كرئيس تنفيذي للشؤون المالية، مما سيساهم بشكل أساسي في بناء قاعدة مالية مستدامة ومستقرة في ظل استمرارنا في توسيع علامتنا التجارية في المنطقة والعالم، حيث تعكس ترقيته التزامنا بإثراء فريق الإدارة العليا بالخبرات اللازمة، وهو أمر بالغ الأهمية لنجاح فنادق تايم على المدى الطويل".

وأضاف عوض الله قائلاً: "لقد حقق سوميترا باستمرار نتائج باهرة تلبي أو تتجاوز التوقعات من خلال التركيز على أفضل الممارسات والاستفادة من قدرته على التفكير خارج الصندوق، وتحقيق أقصى قدر ممكن من العوائد مما أدى إلى تحقيق ذروة في الإيرادات والأرباح التشغيلية".

وتعليقًا على تعيينه، قال ساها: "يشرفني أن يتم تقديري من قبل فريق إدارة فنادق تايم. هذه مرحلة محورية لعلامتنا التجارية، مع التركيز على التوسع، حيث أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع فريقنا الموهوب لدفع عجلة النمو الاستراتيجي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة لدينا، كما أركز حالياً على تعزيز الأسس المالية للشركة ودعم التزامها بتقديم تجارب استثنائية للضيوف".

تعمل فنادق تايم في المنطقة منذ أكثر من 12 عامًا، مكتسبةً سمعةً راسخةً بالتميز وتقديم تجارب استثنائية لضيوفها، حيث ستضم محفظة الشركة 29 فندقًا بحلول الربع الأول من عام 2026، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى 100 فندق خلال السنوات الخمس المقبلة.

نبذة عن تايم للفنادق:

تأسست فنادق تايم عام 2012 على يد فريق متعدد الجنسيات متخصص في فن الضيافة العالمية. يُدار كل فندق من فنادقنا في الإمارات العربية المتحدة بشغف لا يُضاهى، حيث نحرص على تلبية جميع احتياجات السفر، وتتجلى أفكارنا في كل جانب من جوانب فنادق تايم، بدءًا من غرفها الفاخرة ووصولًا إلى مهارات موظفي الفعاليات البارعين.

تفضل بزيارة أحد فنادقنا المميزة، واكتشف مفهومًا جديدًا للضيافة والسفر.

تُجسّد مجموعة تايم للفنادق الضيافة الفريدة التي تتميز بها المنطقة، حيث تقع فنادق تايم في بعضٍ من أرقى المواقع في الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتوفر للمسافرين أماكن إقامة عصرية وأنيقة تُجسّد أحدث التوجهات، بالإضافة إلى الضيافة العربية الأصيلة التي تشتهر بها المنطقة.

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