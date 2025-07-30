الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت بي دبليو سي الشرق الأوسط عن تعيين رياض النجار، رئيس مجلس الإدارة والمدير المسؤول في المملكة العربية السعودية لديها، عضواً في مجلس إدارة بي دبليو سي العالمي، وذلك اعتباراً من 25 يونيو 2025.

يضطلع مجلس إدارة بي دبليو سي العالمي بدور رئيسي في توجيه الاستراتيجية العامة للشركة، والإرشاد حول المبادرات العالمية الأساسية، وضمان الاتساق بين مختلف المناطق في العالم لتحفيز النمو المستدام والتحول. يعكس تعيين رياض النجار التأثير المتزايد لمنطقة الشرق الأوسط ضمن شبكة بي دبليو سي العالمية، ويؤكد التزام الشركة بدعم التقدم والابتكار في كل الأسواق. ومن خلال وضع أطر حوكمة متينة، ودمج إدارة المخاطر في عملية اتخاذ القرار، وتحفيز التميز التشغيلي، ساهم رياض النجار في تعزيز التنفيذ الاستراتيجي، وضمان المساءلة وتحقيق القيمة طويلة الأجل.

وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال هاني أشقر، الشريك الرئيسي في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "رياض قائد متميز يتمتع بفهم عميق لمنطقة الشرق الأوسط واحتياجات عملائنا. لقد واجه التحديات المعقدة برؤية واضحة، مع التزام ثابت بقيم شركتنا. انتخابه لعضوية مجلس إدارة بي دبليو سي العالمي يعزز صوتنا على مستوى الشبكة، ويؤكد على أهمية منطقتنا في الساحة العالمية".

من جانبه، قال رياض النجار بمناسبة تعيينه: "أتشرف بالانضمام إلى مجلس إدارة بي دبليو سي العالمي والمساهمة في رسم التوجه الاستراتيجي للشركة على المستوى العالمي. هذا الدور يعكس التزامنا المستمر ببناء الثقة ودفع التحول الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط، بما يتماشى مع أولوياتها الإقليمية وطموحاتها الاقتصادية. أتطلع للعمل عن كثب مع رئيس المجلس وزملائي الأعضاء لتعزيز التعاون ودفع الأولويات المشتركة نحو تحقيق قيمة مستدامة".

يعكس هذا التعيين مواصلة استثمار بي دبليو سي في تعزيز قياداتها من الشرق الأوسط، مما يعزز حضور المنطقة وتأثيرها على الساحة العالمية.

نبذة عن بي دبليو سي

في بي دبليو سي، نساعد عملاءنا على بناء الثقة ومواكبة التغيّر، ليتمكّنوا من تحويل التحديات إلى فرص تنافسية. نحن شبكة عالمية تعتمد على التقنيات الحديثة وكوادرها المتميزة، وتضم أكثر من 370,000 شخص في 149 دولة. من خلال خدماتنا في مجالات التدقيق، والضرائب والقانون، والصفقات، والاستشارات، نساعد على بناء الزخم وتحقيق نتائج مستدامة.

تضم بي دبليو سي الشرق الأوسط 30 مكتبًا في 12 دولة في المنطقة، ويعمل بها 12,000 شخص، وتجمع بين رؤى إقليمية معمقة وخبرة عالمية لمساعدة العملاء على حل المشكلات المعقدة، ودفع عجلة التحول، وتحقيق نتائج مستدامة.

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