دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بي دبليو سي الشرق الأوسط تعيين خالد أحمد بن بريك شريكاً رئيسياً عن مكاتبها في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 1 أبريل 2026، في إطار تعزيز القيادة المؤسسية ودعم أولويات النمو المستدام للدولة.

ويتمتع خالد بخبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في الاستشارات، وهو من القيادات التي نشأت داخل بي دبليو سي، مع تركيز على استراتيجية القطاع العام والتحول المؤسسي وتطوير رأس المال البشري. وسيقود، من خلال دوره الجديد، جهود الشركة في دولة الإمارات بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم النمو المستدام والطموحات الوطنية طويلة الأمد.

ومن جانبه، علّق هاني أشقر، الشريك الرئيسي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، على هذا الخبر قائلًا: "إن الفهم العميق الذي يتمتع به خالد للسوق والثقافة المحلية، إلى جانب علاقاته القوية مع الجهات الحكومية، والتزامه بتطوير الكفاءات الوطنية، يؤهله للاضطلاع بدور محوري في تعزيز حضور بي دبليو سي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأفخر بشكل خاص بمسيرته المهنية، التي تعكس ثقتنا بالقيادات الوطنية التي نشأت وتطورت داخل بي دبليو سي، واستثمارنا المستمر في إعداد الكفاءات الوطنية لتولي أدوار قيادية عليا ".

بينما صرحت لورا هينتون، الشريك الرئيسي المكلّف في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلةً: "يعكس تعيين خالد التزام بي دبليو سي الشرق الأوسط المستمر ببناء القيادات الوطنية. ويؤكد قوة كوادرنا وحجم الاستثمار في الكفاءات المحلية، وقناعتنا بأن النمو المستدام يرتكز على قيادات تفهم الأسواق والمجتمعات التي تعمل فيها ".

وعن هذا التعيين، صرح خالد أحمد بن بريك، الشريك الرئيسي المكلّف لمكاتب بي دبليو سي في دولة الإمارات العربية المتحدة: "أتشرف بتولي هذا المنصب في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق تحولات وفرص كبيرة، وفي ضوء تسجيل دولة الإمارات لمعايير عالمية في مجالات الحوكمة والابتكار والتنمية الوطنية. هذا وسيظل يشكل عملائنا محور اهتماماتنا ونلتزم بالعمل والشراكة معهم لإرساء مؤسسات قوية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وإيجاد حلول لمواجهة التحديات والتغلب عليها".

نبذة عن بي دبليو سي

في بي دبليو سي، نساعد عملاءنا على بناء الثقة ومواكبة التغيّر، ليتمكّنوا من تحويل التحديات إلى فرص تنافسية. نحن شبكة عالمية تعتمد على التقنيات الحديثة وكوادرها المتميزة، وتضم أكثر من 364,000 شخص في 136 دولة و137 منطقة. من خلال خدماتنا في مجالات التدقيق، والضرائب والقانون، والصفقات، والاستشارات، نساعد العملاء على بناء الزخم وتحقيق نتائج مستدامة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.pwc.com.

تضم بي دبليو سي الشرق الأوسط 30 مكتباً في 12 دولة في المنطقة، ويعمل بها ما يزيد على 12,000 شخص، وتجمع بين رؤى إقليمية معمقة وخبرة عالمية لمساعدة العملاء على حل المشكلات المعقدة، ودفع عجلة التحول، وتحقيق نتائج مستدامة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.pwc.com/me.

بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com/structure

© 2026 بي دبليو سي جميع الحقوق محفوظة

-انتهى-

#بياناتشركات