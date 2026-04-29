أعلنت بورصة البحرين وشركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، شركة البحرين للمقاصة عن ترقية عدد من موظفيها إلى مناصب إدارية، وذلك تقديرًا لأدائهم المتميز، وتفانيهم في العمل، وإسهاماتهم المستمرة في تعزيز نجاح المؤسسة.

وتعكس هذه الترقيات التزام بورصة البحرين المتواصل بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات الداخلية، بما يسهم في دعم نمو وتطور سوق رأس المال في البحرين. كما تأتي هذه الترقيات ضمن الاستراتيجية الشاملة للبورصة التي تركز على تنمية رأس المال البشري والكفاءات البحرينية من تولي المناصب القيادية، في إطار جهودها المستمرة لترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتحقيق الاستدامة التشغيلية. ويعكس هذا التوجه ثقة البورصة في قدرات موظفيها على قيادة الابتكار، وتقديم قيمة مضافة لمختلف الأطراف ذات العلاقة، والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف خطة تطوير سوق رأس المال التي تم إطلاقها مؤخرًا بهدف الارتقاء بالسوق.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلا:

"نعتز برؤية الكفاءات الوطنية وهي تتبوأ مناصب قيادية داخل المؤسسة، إذ تواصل بورصة البحرين منح الأولوية لاستقطاب المواهب وتطويرها. وتعكس هذه الترقيات مستوى الالتزام الراسخ والأداء المتميز لأعضاء فريق عملنا، كما تمثل استثمارًا استراتيجيًا في المستقبل، حيث نثق بقدرتهم على الاضطلاع بدور محوري في دعم تحقيق أهدافنا الاستراتيجية والمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة تطوير سوق رأس المال (2026-2028) التي تم إطلاقها مؤخرًا."

من جانبه، علق سلمان الزياني، مدير الموارد البشرية في بورصة البحرين: "نحن ملتزمون ببناء فريق عمل قوي عالي الكفاءة، يمتلك القدرات اللازمة لدعم وتنفيذ خطة تطوير سوق رأس المال التي تم الإعلان عنها مؤخرًا. ويُعد الاستثمار في كوادرنا ركيزة أساسية في نهجنا الاستراتيجي، الهادف إلى تعزيز قدرات المؤسسة وضمان استدامة التميز في الأداء."

وتؤكد بورصة البحرين التزامها الراسخ بتمكين المواهب الوطنية، وتعزيز القدرات المؤسسية بما يتماشى مع أهداف خطة تطوير سوق رأس المال. كما تواصل البورصة جهودها لتطوير بنية تحتية آمنة وفعالة، تتوافق مع أفضل المعايير الدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

لمحة عامة

تأسست بورصة البحرين عام 1987 وهي حاليا سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي. توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية والوسطاء تتضمن خدمات الإدراج والتداول والتسوية والإيداع المركزي لمختلف الأدوات المتوفرة على منصة البورصة. وتهدف البورصة لتزويد المهتمين بقطاع رأس المال بأفضل حلول الاستثمار والتداول وإقرانها بأفضل الرؤى المبتكرة والموارد القيّمة تلبيةً لجميع توقعات المستثمرين والمصدّرين والوسطاء على أكمل وجه. إن الابتكار والتعاون وروح الريادة هي ركائزنا الرئيسية للنمو والداعم لنا في إدارة الأعمال وتفاعلنا مع المهتمين بقطاع رأس المال حيث تعمل هذه الأسس جميعها على تقديم "واحة الفرص الاستثمارية".

