أعلنت بورصة البحرين - البورصة المرخصة من مصرف البحرين المركزي - عن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد وانتخاب السيد يوسف عبدالله اليوسف رئيسًا للمجلس وذلك يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، بعد صدور القرار رقم (1) لسنة 2025 عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة بورصة البحرين ش.م.ب (مقفلة) بتاريخ 29 أبريل 2025. كما تم خلال الاجتماع انتخاب السيد يوسف عبدالله علي رضا كنائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وفق دليل سياسات حوكمة بورصة البحرين.

ويضم المجلس في عضويته كلًا من السيد يوسف عبدالله اليوسف، السيد يوسف عبدالله علي رضا، السيد نبيل صالح عبدالعال، السيد رائد عبدالله فخري، السيدة إيمان جواد العصفور، السيد حبيب جواد حبيب، السيدة فاطمة حمد أبل، السيد عبدالله عبدالرزاق بوخوه، والسيدة عائشة محمد عبدالملك.

وقد أعرب الأعضاء الجدد خلال الاجتماع عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على الثقة الغالية التي أولاها سموه لهم بتعيينهم كأعضاء في مجلس إدارة البورصة مؤكدين على التزامهم الراسخ بدعم رؤية سموه وبذل أقصى الجهود التي من شأنها المساهمة في مواصلة مسيرة تطوير بورصة البحرين وتعزيز دورها الاستراتيجي - كمكوّن أساسي لسوق رأس المال - في تحقيق النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، إلى جانب السعي الحثيث لتعزيز تنافسية البورصة وضمان استمرارية مكانتها كوجهة موثوقة للمستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي.

وبهذه المناسبة، صرح السيد يوسف عبدالله اليوسف، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، قائلاً: "أود أن أعرب عن بالغ شكري وتقديري للثقة الغالية الممنوحة لي لتولي مسؤولية رئاسة مجلس إدارة بورصة البحرين في هذه المرحلة الهامة، وإنني أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة الكرام والإدارة التنفيذية لمواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات، وتعزيز مكانة البورصة كسوق مالية ديناميكية تتسم بالمرونة وقادرة على خلق فرص النمو والاستثمار في مملكة البحرين."

من جانبه، صرح الشيخ خليفه بن إبراهيم آل خليفه، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، قائلاً: "يسرنا الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وتقديم التهنئة لرئيس مجلس الإدارة ونائبه، ولا شك بأن الخبرات المتنوعة والواسعة لجميع أعضاء المجلس ستسهم بفعالية في توجيه استراتيجية بورصة البحرين ودعم تنفيذها على المدى الطويل وتحقيق أهدافها، والمضي قدماً في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق، وترسيخ مبدأ الشفافية، والارتقاء بمستويات الكفاءة."

ويُعد تعيين مجلس الإدارة الجديد محطةً محوريةً في مسيرة تطور بورصة البحرين، حيث تواصل التزامها الراسخ بدعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، وتعزيز مكانتها الريادية كركيزة أساسية لقطاع سوق رأس المال في مملكة البحرين.

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