تشمل مسؤولياته الرئيسية إدارة علاقات المستثمرين في منطقة مجلس التعاون الخليجي

جنيف/دبي: أعلنت مجموعة ميرابو – وهي مجموعة مصرفية ومالية سويسرية تأسست في عام 9181، عن تعيين كاريل هوبر في منصب الرئيس العالمي لفريق إدارة الأصول المستقلة اعتباراً من الأول من أكتوبر.

سيتولى كاريل مسؤولياته من مقر الشركة في جنيف، و وسيقدم تقاريره مباشرة إلى نيكولا ميرابو ، الشريك الإداري ورئيس إدارة الثروات في ميرابو.

قبل توليه منصبه الجديد، شغل كاريل مجموعة من المناصب الإدارية التنفيذية العليا على مدى 15 سنة في بنوك عالمية مثل كريدي سويس وسوسيتيه جنرال. وانطلاقاً من دوره في ميرابو، سيكون كاريل مسؤولاً عن تحقيق النمو من خلال تعزيز خدمات إدارة الأصول المستقلة للمجموعة في جميع الفروع العالمية التابعة للشركة من خلال الاستفادة من أوجه التآزر التي تم تطويرها على مستوى وحدات الأعمال المختلفة في الشركة، بما في ذلك إدارة الثروات وإدارة الأصول وخدمات التمويل للشركات.

وعلق سمير عطية الله، الرئيس التنفيذي لميرابو الشرق الأوسط قائلا:"يسرني أن أرحب بانضمام كاريل إلى فريقنا ونحن نتطلع إلى الاستفادة من خبرته في تقديم الدعم المستهدف إلى قاعدة عملائنا المرموقين على مستوى العالم في مجال إدارة الأصول المستقلة. يتمتع كاريل بخبرة طويلة في قطاع الأعمال ولديه سجل حافل من الإنجازات، ما يؤهله أن يلعب دوراً فعالاً في قيادة مسار النمو وتطوير أعمالنا على الصعيد الدولي. وأنا أتطلع إلى الإعلان عن المزيد من المستجدات على مستوى الأعمال في الوقت المناسب".

وأضاف كاريل هوبر قائلاً:"أتطلع إلى العمل مع الفريق العالمي لإدارة الأصول المستقلة في ميرابو، لا سيما مع زملائي في منطقة مجلس التعاون الخليجي حيث أرى إمكانيات نمو كبيرة لأنشطة الشركة. وتتمتع الشركة بمكانة فريدة في السوق تتيح لها الاستفادة من سمعتها العالمية المرموقة كمستشار موثوق به يحرص على تبني أفضل الابتكارات الرقمية لتعزيز فرص النمو وتوفير الدعم للعملاء."

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نبذة عن مجموعة ميرابو

تأسست مجموعة ميرابو في جنيف عام 1819. وبالاستناد إلى القيم الأساسية الأربعة المتمثلة في الاستقلالية، والقناعة، والمسؤولية، والشغف، حافظت المجموعة على مسار النمو على مر السنين لتصبح مجموعة دولية رائدة في تقديم الخدمات المالية والاستشارية المخصصة إلى عملائها في مختلف مجالات الأعمال. تملك المجموعة خبرة واسعة في قطاع إدارة الثروات (إدارة المحافظ، وتقديم المشورة الاستثمارية والخدمات لمديري الأصول المستقلين)، وإدارة الأصول (الإدارة المؤسسية، وإدارة الصناديق وتوزيعها)، وخدمات التمويل عالية التخصص للشركات (أبحاث الأسهم، والخدمات الاستشارية للشركات، وأسواق رأس المال، والتنفيذ). وتحرص ميرابو على الالتزام المستمر بمبادئ المسؤولية والاستدامة المتأصلة في قيمها، وهو ما ينعكس في تفاعلاتها مع العملاء والموظفين والمجتمع ككل. ومنذ عام 2010، صادقت ميرابو على المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الاستثمار المسؤول ما ساهم في نجاح الشركة في تحقيق أعلى درجات التصنيف في هذا المجال بفضل التزامها بمبادئ الحوكمة وتبنيها استراتيجية مسؤولة. ويعمل في المجموعة نحو 700 موظفاً، ولديها مكاتب في سويسرا (جنيف وبازل وزيورخ)، وأوروبا (لندن، ولكسمبرغ، وباريس، ومدريد، وبرشلونة، وفالنسيا، وإشبيلية، وميلان) ومناطق أخرى في العالم (مونتريال، ودبي، وأبو ظبي، ومونتفيديو وساو باولو). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.mirabaud.com

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