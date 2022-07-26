استمرارا لدعم موارده البشرية النسائية

أعلن بنك بوبيان عن تعيين مضاوي بدر العثمان في منصب رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال والتي ترفع تقاريرها مباشرة للجنة إدارة المخاطر ومتابعة الالتزام وذلك في اطار سعي البنك الدائم لدعم موارده البشرية من الشباب الكويتيين واختيارهم في المناصب التنفيذية العليا في البنك.

التحقت العثمان ببنك بوبيان في عام 2018 كمدير أول في وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الأرهاب ثم ترقت لتصل الى منصب نائب رئيس وحدة مكافحة غسل الاموال و تمويل الأرهاب قبل ان يتم اختيارها للمنصب الجديد.

وقبل التحاقها ببنك بوبيان عملت العثمان في الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية كمراقب للقروض ثم رئيسا لقسم قروض دول أوربا ووسط أسيا وبعدها التحقت بالعمل في وحدة التحريات المالية الكويتية كرئيس قسم تلقي البلاغات و جمع المعلومات و رئيساً للفريق الفني التابع للجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال و تمويل الأرهاب حتى التحاقها بالبنك في أكتوبر 2018 .

وشاركت العثمان في العديد من الدورات الهامة المتخصصة داخل وخارج الكويت من بينها دورات لمؤسسات عالمية ومنها صندوق النقد الدولي IMF وجامعة هارفارد الامريكية .

ويمثل اختيار العثمان لهذا المنصب إضافة جديدة لسياسة دعم البنك لموارده الوطنية النسائية و تمكينها للوصول الى أرفع المناصب في البنك ايماناً منه بالدور الهام الذي تقوم به في مسيرة البنك الناجحة خلال السنوات الأخيرة .

يذكر ان وحدة مكافحة غسل الأموال تختص بتقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب و وضع السياسات و اجراءات العمل بالإضافة إلى الضوابط و النظم الألية اللازمة بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص.

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