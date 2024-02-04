أعلن بنك برقان عن تولّي السيد/ مشاري عبدالجليل شهاب منصب المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية البنك الشاملة والهادفة إلى التركيز على تنمية رأسماله البشري، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية الطموحة في كافة إداراته.

ويندرج هذا القرار ضمن سلسلة من الترقيات التي قام بها البنك على المستوى القيادي خلال الأشهر الماضية، وذلك تماشياً مع رؤية البنك وخططه الاستراتيجية الجديدة للمضيّ قُدماً في مسيرة التحوّل والتغيير، ليصبح المؤسسة المصرفية الأكثر تطوّراً وتقدّماً في الكويت. وبفضل خبرته الواسعة بالقطاع المصرفي المحلي، سيتمكّن السيد/ مشاري من قيادة توجّهات إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بثقة وثبات نحو آفاق جديدة من النجاحات، بالتوازي مع الخطط الطموحة والمبتكرة في البنك وباعتماد أعلى المعايير المصرفية المستدامة.

وفي تعقيبه على هذه الخطوة، قال السيد/ فاضل محمود عبدالله، الرئيس التنفيذي في بنك برقان – الكويت: "يسرّني باسمي وبالنيابة عن مجلس إدارة البنك أن أتقدّم من السيد/ مشاري بالتهنئة لتولّيه هذا المنصب المهم. ونحن على ثقة كبيرة بأن الخبرة الواسعة التي يتميّز بها تجعل منه قيمة مضافة لإدارته ولبنك برقان كمؤسسة مصرفية، من خلال ما سيسهم به من نجاحات وإنجازات مؤسسية في المستقبل. ونحن نرى في إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات نافذة كبيرة يشارك البنك من خلالها بشكل فعّال في القطاع المصرفي المحلي، عبر الخدمات المتنوّعة والمتخصّصة التي يقدّمها لعملائه المميّزين، وهذه الخطوة تعكس إيماننا بقدرة السيد/ مشاري على قيادة هذه الإدارة الحيوية بشكل ديناميكي وإيجابي".

ويتمتّع السيد/ مشاري بمسيرة مهنية غنيّة في مجال الخدمات المصرفية مدعومة بخبرة تتجاوز 20 عاماً، إضافة إلى تخصّصه في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، إدارة الثروات، إدارة المخاطر وإدارة الاستثمار. وكان قد شغل العديد من المراكز المتقدّمة في مؤسسات مصرفية محلية مرموقة، بما في ذلك بنك الكويت الوطني، بنك الخليج، البنك الأهلي المتحد، علماً بأن آخر منصب له، قبل انضمامه إلى بنك برقان، كان نائب المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في البنك الأهلي المتحد.

ومن الجدير بالذكر أن السيد/ مشاري حاصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) - لبنان، وبكالوريوس في التمويل من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى استكماله برنامج الإدارة العامة (GMP) بكلية هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة الأميركية.

نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي يركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. وما زال يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية. وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة "أفضل بيئة للعمل®"، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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