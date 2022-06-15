السيد/ حميد محمد أبل، رئيس مدراء مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك برقان

السيد/ رائد عبد الله الهقهق، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان والرئيس التنفيذي- الكويت

الكويت: أعلن بنك برقان عن تعيين السيد حميد محمد أبل في منصب رئيس مدراء مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، وذلك بعد صدور موافقة بنك الكويت المركزي في يونيو 2022. وسيكون السيد أبل مسؤولاً عن صياغة

الاستراتيجيات الشاملة للخدمات المصرفية للأفراد وتنفيذها، بالإضافة إلى قيادة مجموعة الخدمات المصرفية وتوجيهها نحو تحقيق نمو أكبر وزيادة الأرباح، وتقليل المخاطر المحتملة.

وقد صرح نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان والرئيس التنفيذي- الكويت، السيد/ رائد عبد الله الهقهق بهذه المناسبة قائلا "يسعدنا أن نهنئ السيد حميد أبل على التحاقه بمنصبه القيادي الجديد في البنك. ونحن واثقون من أنه يتميز بالخبرة والقدرة على إتمام مهامه في إطار منصبه الذي يشمل مسؤوليات واسعة. وبعد أن شغل منذ فبراير 2022 منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة، نحن على ثقة من أنه سينجح في دوره الجديد وسيقدم أفضل أداء وفق أعلى معايير الجودة".

وأضاف السيد/ الهقهق أيضاً "منصب رئيس مدراء مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد هو دور جوهري في البنك نظرا لأنه يركز على وضع الاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية للأفراد والأنشطة المتعلقة بها، والتي تتطلب معرفة عميقة باحتياجات السوق ومنهجية عمل مرنة في نفس الوقت. ويأتي تعيين السيد أبل ليؤكد على أهمية هذا القطاع في استراتيجيتنا طويلة الأجل".

السيد أبل لديه خبرة في القطاع المصرفي تتجاوز 28 عاماً، لعب خلالها أدواراً قيادية مرموقة. فقد شغل منصب المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المصرفية للشركات في البنك التجاري الكويتي من 1998 إلى 2008، والمدير العام لبنك قطر الوطني في 2008، ورئيس الخزينة في شركة رابطة الكويت والخليج القابضة من 2009 إلى 2013، إضافة إلى عمله في ديوان المحاسبة في الكويت، وعضويته في مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية من 2016 إلى 2022.

وقد التحق السيد حميد أبل ببنك برقان عام 2013، وكان قد شغل سابقاً منصبي نائب رئيس الخدمات المصرفية الخاصة، ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة في البنك من 2016 إلى 2022، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والتدقيق من جامعة الكويت، إضافة إلى دبلوم عالي في الدراسات المصرفية الدولية من جامعة سيتي بلندن.

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نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في عام 1977، ركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. ويحتلّ بنك برقان مركزاً رياديا في القطاع المصرفي الكويتي باعتباره ثالث أكبر بنك من حيث الأصول، كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.