القاهرة، مصر : أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين ألكسندر ريف رئيساً جديداً للتكنولوجيا والتحول الرقمي والمعلومات في البنك، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 أبريل، 2022.

ويتمتع ألكسندر – وهو خبير متمرس في مجال التكنولوجيا – بخبرة تنوف على 30 سنة في القطاع، ومن أبرز المسؤوليات التي تقلدها خلال مسيرته المهنية منصب المدير التنفيذي للمعلومات في بنك أبو ظبي التجاري من العام 2012 وحتى العام 2020. في حين عمل مؤخراً كمستشار في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، والتكنولوجيا الرقمية والتنظيمية، ومنصات الأصول المشفرة. إضافة إلى ذلك، عمل ألكساندر مع شركة "دايملر" للخدمات المالية و"مرسيدس بنز" بين عامي 2003 و2012 كمدير تنفيذي للمعلومات في أوروبا والصين واليابان.

قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "ينضم الكسندر إلى فريق المشرق في لحظة مفصلية في تاريخ البنك، نتصدر فيها الجهود الحثيثة المبذولة على امتداد القطاع لقيادة مسيرة التطور في مجال الخدمات المالية الرقمية والاقتصاد الرقمي ككل، وذلك من خلال تعزيز الابتكار وتبني الحلول والمنصات التي تسهم في تغيير القطاع بشكل جذري. وفي هذا السياق، يسعدني للغاية أن أتمكن من ضم أحد أبرز الخبراء في هذا المجال إلى فريق المشرق لينهض بمهام هذا المنصب الشديد الأهمية، وأنا أتطلع قدماً للعمل عن كثب مع ألكسندر ودعمه في مهمته الهادفة إلى استكشاف أحدث الابتكارات التقنية والاستفادة منها في صياغة مستقبل القطاع المالي".

من جهته، قال ألكسندر ريف، رئيس التكنولوجيا والتحول الرقمي والمعلومات في المشرق: "إنني سعيد بانضمامي إلى المشرق وحصولي على فرصة العمل على تلبية متطلبات الاقتصاد الجديد في عالم ما بعد كوفيد – 19، والإسهام في ابتكار جيل جديد من الخدمات المالية، وبناء استراتيجية التعاون بين بنك المشرق، وشركائه من جميع الأطراف المعنية وكامل المنظومة الرقمية. يأتي انضمامي إلى المشرق في وقت يمر فيه البنك بمرحلة مفصلية في رحلة نموه الطموحة، وهو ما يمثل لي في الوقت ذاته خطوة هامة في مسيرتي المهنية، وأنا أتطلع قدماً للعمل يداً بيد مع كامل الفريق للاستفادة من الفرص العديدة الواعدة التي يزخر بها الاقتصاد الرقمي".

#بياناتشركات

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نبذة عن المشرق:

يعد بنك المشرق أحد أفضل البنوك أداءً في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود متواصلة، وهو مؤسسة مالية رائدة ذات حضور هام في أنحاء الشرق الأوسط. كما لديه مكاتب دولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة، وحضور قوي في العواصم المالية في العالم.

وباعتباره أقدم بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع البنك بتاريخ عريق منذ بداياته المتواضعة في عام 1967 والتي أعقبها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي. وعلى مدار تاريخ البنك، تميز المشرق بمفاهيم رائدة جديدة في السوق وإطلاق منتجات وخدمات فريدة من نوعها.

وقد ساهم النهج المبتكر للبنك في تعزيز تميزه وتفوقه في السوق، وحقق له الفوز بالعديد من الجوائز في جميع مجالات الأعمال المصرفية التي يعمل فيها، مثل الخدمات المصرفية الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الدولية وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية الإسلامية، وعبر القنوات المصرفية المتعددة التي يوفرها البنك، سواء عبر تطبيق الهاتف المحمول، أو القنوات الرقمية، أو عبر الإنترنت، أو القنوات التقليدية والخدمات عبر الهاتف.