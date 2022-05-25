المنامة : أعلن بنك الخليج الدولي – اليوم - عن تعيين نزار الساعي عضواً في مجلس إدارته. ويتمتع نزار بخبرة تزيد عن 40 عاماً في الأعمال المصرفية ومجال التمويل وإدارة الأصول.

يتولى نزار الساعي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع القابضة، ويُعد رائداً للأعمال؛ حيث أسس عدداً من الشركات الإقليمية الرائدة في مجال الاتصالات وقطاعات مواد البناء في مملكة البحرين من بينها شركة (كلام للاتصالات) و شركة (بوليكون البحرين)، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة كلتا الشركتين. كما أمضى نزار 14 سنة بالعمل لدى إنفستكورب البحرين؛ حيث كان عضواً في لجنة الإدارة، ومسؤولاً عن طرح الأصول البديلة ومن بينها الأسهم الخاصة، والعقارات، وصناديق التحوط في منطقة الخليج. وقبل ذلك شغل منصب نائب الرئيس في بنك تشيس مانهاتن البحرين ولندن؛ حيث عمل في أقسام الائتمان العالمي ومصرفية الشركات والمصرفية الخاصة لدى البنك. وشغل السيد نزار عضوية عدد من المؤسسات المالية العامة والخاصة، كما تولى منصب مستشار أول في شركة لازارد بروذرز – لندن وبنك ايتاو – البرازيل.

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس، اوستن، ودرجة الماجستير في الإدارة من كلية لندن للأعمال.

تأسس بنك الخليج الدولي ش.م.ب عام 1975م في مملكة البحرين كبنك تقليدي يقدم خدمات مصرفية للمؤسسات والشركات، بترخيص من مصرف البحرين المركزي. وتعود ملكية البنك إلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أما غالبية أسهمه فتمتلكها المملكة العربية السعودية عبر صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة). ويعمل بنك الخليج الدولي بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي - السعودية، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، إضافة إلى فروعه الدولية في كل من نيويورك وأبو ظبي، ومكتب تمثيلي في دبي.

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