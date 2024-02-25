أعلن بنك التنمية عن تعيين حسين بن علي بن إبراهيم اللواتي رئيسا تنفيذيا جديدا له، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024.

ويتمتع حسين اللواتي بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من 18 عاما في القطاع المصرفي والمالي، وبخبرة واسعة في التخطيط الاستراتيجي والابتكار والنمو والشراكات الاستراتيجية، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للتمويل مما يعزز إمكانياته في قيادة بنك التنمية نحو تحقيق الاستدامة والنمو في مختلف المجالات.

وقبل عمله في شركة مسقط للتمويل، شغل حسين اللواتي مناصب إدارية عليا في بنك ظفار كنائب المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للشركات ومساعد المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد والتي مكنته من إدارة أصول كبيرة وإيجاد علاقات متميزة مع الشركاء والعملاء.

وحول هذا التعيين أكد المكرم م. محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية على أن الخبرة التي يتمتع بها حسين اللواتي في المجال المصرفي لاسيما فيما يتعلق بتمويل المشاريع وإدارة الأصول والتحول المؤسسي جعلته الخيار للأنسب لإدارة بنك التنمية في هذه المرحلة التي يشهد فيها البنك نقلة نوعية على كافة المستويات التمويلية والإدارية والعملياتية لتكون أكثر كفاءة وخدمة لزبائن البنك وأصحاب المشاريع والأفكار الريادية الراغبين في الاستفادة من خدماته ومنتجاته التمويلية المتنوعة معربا عن ثقة مجلس الإدارة وتطلعاتهم إلى مستويات عالية من الإنجاز في العمل معه خلال السنوات المقبلة“.

وفي ذات السياق قال حسين اللواتي إن العمل في قيادة الإدارة التنفيذية لبنك التنمية يعد شرفا كبيرا وتحديا جديدا في مسيرتي المهنية لاسيما لما يحظى به البنك من اهتمام من لدن المقام السامي -حفظه الله ورعاه- وتوجه الحكومة نحو أن يكون للبنك دورا بارزا في خدمة قطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف اللواتي أن مسيرة البنك الممتدة لأكثر من ٤٧ عاما ولدت لدى العاملين به خبرات تراكمية سيتم تسخيرها من أجل تحقيق مستويات نجاح عالية وزيادة النمو في نشاطه الإقراضي إلى جانب تنويع الخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها لمختلف المشاريع ذات القيمة المضافة وجعلها سهلة وميسرة أمام أصحاب الأعمال وبما يتوافق مع غايات البنك التي حددها المرسوم السلطاني رقم ٨٤/ ٢٠٢٣.

عن بنك التنمية

يلعب بنك التنمية دوراً حيوياً في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتنمية المحافظات، حيث يركز البنك على دعم الشركات الناشئة، والصغيرة والمتوسطة، والكبيرة في المجالات الاقتصادية كالزراعة والأسماك والتصنيع والتعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة المتجددة ومختلف القطاعات الأخرى.

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