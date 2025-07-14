سنغافورة: أعلن بنك التنمية في سنغافورة (DBS) اليوم عن تعيين لويك فواد رئيساً للخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وسيتولى فواد هذا المنصب الذي تم استحداثه مؤخراً، اعتباراً من 1 أغسطس 2025، من مقره في فرع بنك التنمية في سنغافورة الموجود في مركز دبي المالي العالمي بدبي.

وكان لويك فواد قد شغل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي والمدير الإقليمي لدويتشه بنك (سويسرا). وشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي المشارك للبنك ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وهو يعد من المصرفيين المخضرمين في مجال إدارة الثروات، ومع خبرة كبيرة وواسعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد سبق له أن شغل مناصب قيادية في عدد من البنوك الخاصة الرائدة، بما في ذلك إدارة الثروات في بنك يو بي إس، وكريدي سويس.

وفي منصبه الجديد في بنك التنمية في سنغافورة، سيرفع فواد تقاريره إلى فيكاس جايدكا، الرئيس الإقليمي لبنك DBS Private في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيكون مسؤولاً عن دفع عجلة النمو والأداء في جميع أنحاء المنطقة، مع إيلاء تركيز خاص على العملاء ذوي الثروات الضخمة وعائلاتهم.

وفي تعليقه على تعيين لويك، قال شي تسي كون، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك التنمية في سنغافورة: "يرتكز نمو قطاع إدارة الثروات لدينا على ازدهار الثروات في آسيا وحسب، بل أيضاً على قدرتنا على تسهيل تدفقات رأس المال والثروات بين الشرق الأوسط وآسيا وخارجها. ويسعدنا انضمام السيد لويك إلى عائلة بنك التنمية في سنغافورة، لما يتمتع به من خبرة واسعة ستلعب دوراً مهماً في الارتقاء بخدماتنا المصرفية الخاصة في المنطقة إلى مستوى أعلى. وسوف نواصل تعزيز امتيازنا وحضورنا من خلال تعزيز قاعدة مواهبنا والاستثمار في التكنولوجيا، كجزء من التزامنا الأوسع بتوفير حلول ثروات مصممة خصيصاً من خلال نموذجنا المادي-الرقمي الحائز على الجوائز."

هذا ويمارس بنك التنمية في سنغافورة (DBS) أعماله في منطقة الشرق الأوسط من خلال فرعه في مركز دبي المالي العالمي. ويوفر التواجد في دبي العديد من المزايا للبنك، بما في ذلك أنها تُمثّل بوابةً انطلاق حيويةً إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا، وهما ممرّان رئيسيان للثروات يساهمان بتعزيز الحضور العالمي للبنك في مجال إدارة الثروات.

هذا وكان بنك التنمية في سنغافورة (DBS) قد لاحظ في السنوات الأخيرة، توجهاً متزايداً للعائلات من منطقة الشرق الأوسط لإنشاء مكاتب عائلية في آسيا، حيث برزت سنغافورة وهونغ كونغ، حيث تقع مراكز الاكتتاب التابعة لبنك الخدمات الخاصة، كوجهتين مفضلتين لأصحاب الثروات. وتدعم فرق تخطيط الثروات المتخصصة هؤلاء العملاء بخدمات تخطيط مخصصة للإرث والتركات لتلبية احتياجات مختلف فئات الأجيال.

ويقدم البنك، مستفيداً من نموذجه "المادي الرقمي" الحائز على جوائز ومنصته العالمية لإدارة الثروات، خدماته المصرفية الخاصة لعملائه في دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا من خلال استشارات استثمارية مصممة خصيصاً، وحلول تنويع محافظ استثمارية. كما يقدم البنك استشارات للعملاء بشأن احتياجاتهم الشخصية والتجارية من خلال نهجه المتكامل "بنك واحد"، ما يتيح لهم الاستفادة من قدراته في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لتوسيع أعمالهم في جميع أنحاء آسيا.

واعتباراً من أبريل 2025، بلغت الأصول المدارة لبنك التنمية في سنغافورة (DBS)، 236.6 مليار دولار أمريكي، ليحتل بذلك المركز الثالث في قائمة "آسيان برايفت بانكر" لأفضل الأصول المدارة في آسيا لعام 2024. وفاز البنك مؤخراً، بلقب "أفضل بنك خاص في العالم لأصحاب الثروات العالية" و"أفضل بنك خاص في آسيا" من مجلة يوروموني، و"أفضل بنك خاص في آسيا للمكاتب العائلية" من مؤسسة بروفيشنال ويلث مانجمنت. وتُعد هذه الجوائز دليلاً على قوة عروض إدارة الثروة وثقافة الابتكار القوية التي يتبناها البنك وتركيزه على خدمة العملاء.

نبذة عن بنك التنمية في سنغافورة (DBS)

هو مجموعة خدمات مالية رائدة في آسيا، ولها حضور في 19 سوقاً مختلفاً. يقع مقره الرئيسي في سنغافورة، وهو مدرج في البورصة، وينشط في ثلاثة محاور نمو آسيوية رئيسية: الصين الكبرى، وجنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا. يُعدّ تصنيفا البنك الائتمانيان "AA-" و"Aa1" من بين أعلى التصنيفات الائتمانية في العالم.

وبفضل ريادته العالمية، حاز بنك DBS على لقب "أفضل بنك في العالم" من غلوبال فاينانس، ولقب "أفضل بنك في العالم" من يوروموني، ولقب "أفضل بنك عالمي للعام" من ذا بانكر. ويُعد البنك رائدًا في توظيف التكنولوجيا الرقمية لصياغة مستقبل القطاع المصرفي، حيث حاز على لقب "أفضل بنك رقمي في العالم" من يوروموني، ولقب "المؤسسة الأكثر ابتكارًا في الخدمات المصرفية الرقمية" من ذا بانكر. كما حاز DBS على جائزة "البنك الأكثر أمانًا في آسيا" من غلوبال فاينانس لستة عشر عامًا على التوالي من عام 2009 إلى عام 2024.

يقدم بنك DBS مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات. وبصفته بنكًا نشأ وترعرع في آسيا، يدرك DBS تعقيدات ممارسة الأعمال في أكثر أسواق المنطقة ديناميكية.

يلتزم بنك DBS ببناء علاقات متينة مع عملائه، إذ يقدم خدماته المصرفية على الطريقة الآسيوية. ومن خلال مؤسسة DBS، يُحدث البنك تأثيرًا يتجاوز الخدمات المصرفية عبر دعم الشركات ذات التأثير الإيجابي: وهي الشركات التي تحقق ربحًا مزدوجًا وتأثيرًا اجتماعيًا و/أو بيئيًا. كما تُقدم مؤسسة DBS مساهماتٍ للمجتمع بطرقٍ متنوعة، بما في ذلك تزويد المجتمعات المحرومة بمهارات الاستعداد للمستقبل ومساعدتها على بناء قدرتها على التكيف مع أزمة الغذاء.

وبفضل شبكته الواسعة من العمليات في آسيا وتركيزه على إشراك وتمكين موظفيه، يقدم بنك DBS فرصًا وظيفية واعدة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dbs.com.

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