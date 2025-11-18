المنامة، البحرين – أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن تعيين السيد عمرو الشاهر رئيساً لإدارة الأعمال المصرفية للشركات، ليتبع إدارياً مساعد المدير العام لمجموعة الأعمال التجارية، السيد محمد صفر.

ويأتي تعيين السيد الشاهر ضمن خطة البنك لإعادة الهيكل التنظيمي ووضع خطط استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة البنك ومواصلة نموه لتقديم خدمات مصرفية متميزة للعملاء من الشركات والمؤسسات. ويعكس ذلك التزام البنك بتحقيق المزيد من التقدم والنمو من خلال استقطاب الكفاءات والمهارت القيادية التي ستسهم في دعم تطور البنك ونجاحه.

إن السيد الشاهر يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في القطاع المصرفي والأعمال المصرفية للشركات. وقبل تعيينه في بنك الإثمار، شغل السيد الشاهر عدة مناصب قيادية في القطاع المصرفي، كان آخرها منصب رئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات في بنك البركة. وخلال مشواره المهني، عمل السيد الشاهر في إدارة محفظة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. ويحمل السيد الشاهر شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بانغور، المملكة المتحدة. كما أنه لديه شهادة المحاسب المالي المعتمد (CMA) وشهادة في الاستراتيجية والتحليل التنافسي (CSCA).

نبذة عن بنك الإثمار:

بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("بنك الإثمار") هو بنك إسلامي يعمل في مجال الأعمال المصرفية للتجزئة ويتخذ من البحرين مقراً له، ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضع لإشرافه.

إن بنك الإثمار شركة تابعة بالكامل لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب.، وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

ويقدم بنك الإثمار مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي الاحتياجات التمويلية والاستثمارية للمؤسسات. ويحتفظ بنك الإثمار بحضوره في أسواق خارجية من خلال شركتها التابعة، بنك فيصل المحدود (باكستان).

