القاهرة: أعلنت شركة هواوي مصر عن تعيين السيد بنجامين هو رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة، في خطوة استراتيجية تعكس التزام هواوي بتعزيز ريادتها في السوق المصرية ضمن رؤية الشركة الطموحة التي تهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي، وتسريع تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية المواهب المحلية، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام.

يتمتع السيد بنجامين بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 20 عامًا داخل شركة هواوي، تقلد خلالها مناصب قيادية متعددة، منها رئاسة مجموعة أعمال هواوي كاريير لشبكات الاتصالات في منطقة شمال أفريقيا، وقد اكتسب الكثير من الخبرات من خلال عمله في قطاعات استراتجية تشمل ما قبل البيع، والتسويق، ومبيعات الحلول التكنولوجية، وهو ما يؤهله لقيادة جهود الشركة في مصر في مجالات التحول الرقمي على مستوى القطاعين العام والخاص.

وتعليقاً على منصبه الجديد، قال السيد بنجامين: "يشرفني أن أتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، خاصةً في ضوء احتفالنا بمرور خمسة وعشرين عامًا من الابتكار والريادة في السوق المصرية. فعلى مدار الربع قرن الماضي، كانت هواوي شريكاً في دعم التحول الرقمي في مصر، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق جميع أهداف رؤية مصر2030 ."

وأضاف السيد بنجامين: "تظل مصر سوقًا استراتيجيًا لهواوي، وأتطلع من خلال دوري الجديد للعمل عن كثب مع عملائنا وشركائنا لقيادة جهودنا نحو تطوير البنية التحتية الرقمية لتسريع التحول الرقمي، وتطوير المهارات الرقمية للشباب المصري، وتقديم حلول متطورة تعزز من قدرات المؤسسات، وسنواصل الابتكار ودفع عجلة النمو المستدام لتلبية احتياجات شركائنا وعملائنا ، والعمل على بناء مستقبل رقمي متكامل لمصر.

على مدار أكثر من 25 عامًا، كانت هواوي لاعبًا رئيسيًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، حيث رسّخت مكانتها كشركة رائدة في الابتكار والتكنولوجيا. وتواصل هواوي التزامها بتقديم حلول مبتكرة، وتعزيز الاستدامة، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي المحلي، لضمان تحقيق نمو مستدام ونجاح طويل الأمد.

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