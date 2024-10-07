الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أعلنت شركة بلس ڤي سي (Plus VC “+VC”)، شركة رأس المال الاستثماري الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن ترقية زينب ال شريف وضمها إلى قائمة الشركاء وذلك بفضل خبرتها الممتدة ثماني سنوات في مجال الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري.

وتأتي هذه الترقية انعكاساً لالتزام الشركة بتطوير المواهب الداخلية ودعم موظفيها وتحفيزهم على صقل مهاراتهم.

ومن خلال منصبها الجديد، ستلعب زينب دوراً محورياً في قيادة فريق الاستثمار، وتأمين الصفقات، وبذل العناية الواجبة، والإشراف على إدارة محافظ العملاء. كما ستعمل بشكل وثيق مع الشركاء الإداريين لجمع رأس المال وتحديد المؤسسين للأعمال الريادية الاستثنائية التي تعد بمستقبل مشرق في حل تحديات عالمنا اليوم.

وفي هذه المناسبة، قال حسن حيدر، الشريك الإداري في بلس ڤي سي: "يسعدنا الاعتراف بمساهمات زينب المتميزة وترقيتها وضمها إلى قائمة شركائنا، فقد عملت بشغف وتفاهي وسخرت خبرتها لخدمة الشركة مما كان له دور رئيسي في نجاحنا. ومع توليها هذا المنصب القيادي الجديد، فإننا نؤكد على ثقتنا بقدرتها على مواصلة إضافة القيمة لشركتنا وشركات عملائنا ".

انضمت زينب إلى الشركة عند إنشائها حيث شغلت منصب مساعد استثمار أول، ولعبت منذ ذلك الحين دوراً رئيسياً في نمو الشركة، لتترقى إلى منصب مدير في عام 2023. وقبل انضمامها إلى الشركة، عملت زينب في شركتي 500 جلوبال "500 Global" وديفيدند جيت كابيتال "Dividend Gate Capital".

وتحمل زينب درجة الماجستير في تحليل المخاطر من كينجز كوليدج لندن، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتمويل والخدمات المالية من جامعة وستمنستر. وهي متخصصة في تحليل وتقييم العملاء المحتملين الجدد لفرص الاستثمار بناءً على التوقعات المالية وتقييم المخاطر.

وتحت إشرافها المباشر، ساعد فريقها الشركة في تحديد فرص استثمارية جديدة للصندوق، وبذل العناية الواجبة للشركات المستهدفة، وقام إجراء أبحاث السوق لتقييم الفرص المتاحة.

من جانبها، قالت زينب ال شريف: "يشرفني أن تختارني شركة بلس ڤي سي لأكون أحدث المنضمين إلى قائمة الشركاء، نظراً لما تمتلكه الشركة من فريق وثقافة متميزتين، وكان هذا بلا شك عاملاً أساسياً في قدرتها على دعم نمو الموظفين والمساهمة في تطورهم داخلياً وخارجياً. وأنا ممتنة للغاية للفرصة التي أتيحت لي للمساهمة في استمرار نجاح الشركة، وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع فريقنا الموهوب لتحديد الشركات الناشئة الواعدة في المنطقة وتقديم الدعم اللازم لها، والاستفادة من خبراتنا ومواردنا الجماعية لدفع عجلة الابتكار وخلق القيمة، وتنمية محفظة عملائنا وتوسيع نطاق بصمتنا الجغرافية".

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نبذة عن الشركة:

بلس ڤي سي (Plus VC “+VC”) هي شركة رأس مال استثماري تعمل في مجال الاستثمار في المراحل المبكرة للشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة التي تدعمها التكنولوجيا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمناطق المجاورة. وباعتبارها واحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في المنطقة، تدعم الشركة رواد الأعمال المتميزين والمبدعين، وتعمل عن كثب مع مؤسسي المشاريع الريادية في بداية انطلاق شركاتهم الناشئة لمساعدتهم على تحقيق النجاح.