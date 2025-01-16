الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت بروڤن، الشركة الرائدة في خدمات التعهيد بالمملكة العربية السعودية، عن تعيين لؤي فيصل مديرًا عامًا جديدًا لها، في خطوة استراتيجية تعكس التزام بروڤن بتعزيز أساسها المتين ومواصلة النمو في المنطقة. كما يعكس هذا التعيين رؤية الشركة الرامية لتقديم حلول مبتكرة تركّز على العملاء، وتهدف إلى خلق القيمة وتعزيز نجاح الأعمال في ظل التطور المستمر في الأسواق.

ومن خلال منصبه الجديد، يقود لؤي عمليات تقديم الخدمات مع التركيز بشكل خاص على تعهيد العمليات التجارية وحلول مراكز الاتصال، لضمان تلبية بروڤن لتوقعات العملاء وتجاوزها. كما يقدم القيادة الاستراتيجية والتوجيه اللازمين لدفع نمو الشركة، بينما يعزز العلاقات المتينة مع العملاء مما يمكّنهم من الحفاظ على ميزة تنافسية في القطاع.

وقال زيد المشاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروڤن العربية: "نلتزم بتقديم الدعم لعملائنا الحاليين والجدد في المنطقة أثناء كافة مراحل مسيرة النمو لديهم. ونرى بأن لؤي فيصل هو الخيار المثالي لدعم تلك المهمة، إذ يمتاز بمهاراته الاستثنائية في دعم تحول الأعمال والقيادة الاستراتيجية، ويسعدنا انضمامه إلى الفريق حيث سيوجه المؤسسة نحو مزيد من النمو والتفوق التشغيلي."

يشار إلى أن لؤي ينضم إلى بروڤن بعد أكثر من 19 عامًا من الخبرة في مختلف جوانب مشهد الأعمال، حيث يتمتع بسجل حافل من النجاحات في دعم الابتكار وتحقيق نتائج الأعمال القيمة. وقد لعب دورًا حاسمًا في تحويل "كفاءات" من شركة ناشئة إلى شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب توسعة أعمال شركة ناشئة في قطاع تجربة العملاء لتصبح شركة رائدة في مجالها. كما تشمل خبرته إدارة الأرباح والخسائر والعمليات التشغيلية وتطوير الأعمال - مما يعزز مكانته كقائد ريادي وبارز في القطاع.

وفي تعليقه على تعيينه بمنصب المدير العام لشركة بروڤن قال لؤي فيصل: "تتمتع بروڤن بسمعة متميزة كشريك موثوق في المنطقة، وهي معروفة بالتزامها المستمر بالتميز وانسجامها مع رؤية السعودية 2030. تتمثل رؤيتي في أن تصبح بروڤن الشريك المفضل للأعمال التي تسعى للابتكار والنمو في المنطقة، مع الاستمرار في تقديم القيمة والدعم لكافة الأطراف."

تعمل بروڤن من مقرها الرئيسي في الرياض والمكاتب الإقليمية في الإمارات والكويت ومصر والهند، وتتمتع بمكانة متميزة تتيح لها خدمة عملائها الحاليين وإقام الشراكات الجديدة في المنطقة وخارجها.

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