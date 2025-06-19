ويلسون سيسهم في تعزيز نمو بروبرتي فايندر مستفيداً من عقود من الخبرة في البوابات العقارية والتحول الرقمي والتوسع في الأسواق الدولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت بروبرتي فايندر، بوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أو "الشركة")، عن تعيين أوين ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة آر إي إيه جروب، في مجلس إدارتها. ويتمتع ويلسون بعقود من الخبرة التنفيذية والتشغيلية، تتضمن تسع سنوات في شركة آر إي إيه جروب، حيث تدرّج في المناصب بدءاً من الرئيس المالي وصولاً إلى الرئيس التنفيذي.

وخلال فترة عمله، قاد عمليات آر إي إيه جروب، التي تدير موقع realestate.com.au، المنصة العقارية الأولى في أستراليا، خلال فترة من النمو المستدام والتوسع الدولي. واشتهرت الشركة تحت قيادته بصفتها الأكثر تطوراً على مستوى العالم في مجال العقارات. وتمتلك نيوز كورب، الشركة الإعلامية العالمية التي أسسها روبرت مردوخ، حصة الأغلبية في آر إي إيه جروب، المُدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX) بقيمة في السوق تُقدّر بحوالي 20 مليار دولار أمريكي، والتي كانت من المساهمين في شركة بروبرتي فايندر.

ويشكل تعيين ويلسون في بروبرتي فايندر دليلاً على طموح الشركة لتسريع الابتكار، وترسيخ الحوكمة، وتوفير قيمة أكبر للباحثين عن منزل والمشترين والشركاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروبرتي فايندر: "يضفي أوين خبرة واسعة في القطاع على مجلس إدارتنا. فقيادته لشركة آر إي إيه جروب، من خلال الإشراف على جهود التحوّل الرقمي وأنشطة الاستحواذ والاندماج ودعم الابتكار الموجَّه لخدمة العملاء، تشكّل مثالاً يُحتذى به في مجالنا. وفيما نمضي في مهمتنا لتغيير الحياة للأفضل في المنطقة، ستؤدي رؤية أوين دوراً محورياً في مساعدتنا لتحقيق هدفنا وإرساء مكانتنا في صدارة قطاع العقارات على مستوى المنطقة".

وبهذا الصدد، أضاف أوين ويلسون، عضو مجلس إدارة بروبرتي فايندر: "أؤمن بأهمية إنشاء تجارب مخصصة ترتقي بتجربة المستخدم وتُحدث تحولاً في كيفية تفاعل الناس مع عالم العقارات. ولطالما أُعجبتُ برؤية بروبرتي فايندر الجريئة ودورها الفاعل في تحويل تجربة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعكس التزام الفريق بالابتكار، والتركيز على العملاء، والقرارات المدعومة بالبيانات، بإشراف مايكل، القيم التي آمنت بها خلال مسيرتي المهنية. وأتطلع إلى دعم مايكل ومجلس الإدارة فيما تمضي الشركة نحو فصل جديد من النمو، لتواصل رسم ملامح مستقبل البحث عن العقارات واستكشافها".

لمحة حول بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين.

ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

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