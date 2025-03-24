الكويت : أعلنت بورصة الكويت خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد عقب جمعيتها العامة العادية للعام 2024 عن قرار المجلس بالإجماع الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة ليكون السيد/ بدر ناصر الخرافي رئيساً لمجلس إدارة الشركة لمدة الثلاث سنوات القادمة من 2025 – 2027. كما تم اختيار السيد/ بدر عبدالله الكندري نائباً للرئيس للفترة نفسها.

وأعرب مجلس الإدارة عن بالغ شكره وتقديره للسيد/ حمد مشاري الحميضي، رئيس مجلس الإدارة السابق، والذي كان أول رئيس للبورصة بعد اكتمال المرحلة الأولى من خصخصتها. وأشاد المجلس بدوره القيادي البارز وجهوده في تحويل بورصة الكويت إلى ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وقصة نجاح في المشهد المالي للدولة. فقد شهدت فترة رئاسته محطات مفصلية، كان أبرزها النجاح الكبير لعملية الاكتتاب العام الذي تجاوزت نسبة تغطيته 850%، متبوعاً بإدراج البورصة في السوق "الأول".

يُعد السيد/ بدر ناصر الخرافي من القيادات البارزة في الكويت، حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في القطاعات المالية والمصرفية والصناعية وقطاع الاتصالات. ومنذ خصخصة بورصة الكويت عام 2019، كان عضواً في مجلس إدارتها، كما ترأس لجنتها التنفيذية وشغل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت، مما أتاح له دوراً محورياً في صياغة استراتيجياتها وتعزيز حوكمتها.

تجسد رئاسته لمجلس الإدارة بداية مرحلة جديدة تتميز بالرؤية الطموحة والمستقبلية، حيث يقود الشركة نحو مزيد من التطور والابتكار، مع التركيز على تعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته الاستثمارية.

وتعليقاً على قرار مجلس الإدارة باختياره رئيساً للمجلس، قال السيد/ بدر ناصر الخرافي: "أتقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على تزكيتي لتولى رئاسة مجلس إدارة شركة بورصة الكويت في هذه المرحلة المفصلية من مسيرتها، والتي تتطلب السعي نحو تحقيق تطلعات سوق المال وتعزيز مكانته. وكوني قريباً من سوق المال الكويتي، أطمح إلى تسريع عجلة تطوير المنتجات والخدمات والأدوات المالية الحديثة بما يخدم مصلحة السوق ويحقق القيمة المضافة لجميع المتعاملين فيه."

وأضاف الخرافي: "أود أن أعبّر عن بالغ اعتزازي بالكلمة السامية التي تفضّل بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي بعثت في نفوسنا الأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق لوطننا الغالي، مستبشرين بمرحلة واعدة من الإصلاح والتنمية والإنجازات المتقدمة للكويت. وأؤكد في هذا السياق التزام بورصة الكويت الراسخ بدعم الرؤية الطموحة للدولة، التي تستوجب تضافر جهود جميع القطاعات لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، ووضع أسس استراتيجية طويلة المدى لمستقبل مزدهر ومستدام."

كما قال: "لقد أثبتت تجربة خصخصة بورصة الكويت أن الرؤية الواضحة والإدارة المهنية قادرة على إحداث تحولٍ فعليٍ في بنية الأسواق المالية، وتعزيز مكانة سوق المال الكويتي أمام المستثمر المحلي والدولي على حد سواء، حيث تتمتع بورصة الكويت بفريق عمل ذي كفاءة عالية لتحقيق واستكمال جميع مراحل التطوير، مما يساهم في تعزيز قدرة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية والارتقاء بمنظومة السوق المالي."

وفي إطار التزامه بتطوير بيئة استثمارية تنافسية، أكد الخرافي عزم البورصة على إطلاق أدوات ومنتجات مالية جديدة، مع التركيز على تعزيز الحوكمة والشفافية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وقال: "نستعد في الربع الثاني من هذا العام لإطلاق صناديق المؤشرات المتداولة ومنصة تداول الدخل الثابت، التي ستشمل السندات والصكوك، إلى جانب تطبيق منظومة الوسيط المركزي والتي ستمكن سوق المال الكويتي لاحقاً من طرح المشتقات المالية. هذه المبادرات ستعزز من عمق السوق وتوفر فرصاً استثمارية جديدة للمستثمرين."

كما أشاد الخرافي بمعالي وزير التجارة والصناعة، خليفة عبدالله العجيل، لما يمتلكه من خبرة واسعة في القطاع المالي، خاصةً وأنه شغل سابقاً منصب رئيس جهاز المراقبين الماليين وعضواً في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، حيث أسهم بشكل فعّال في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية وتنفيذ السياسات التي ساهمت في نمو السوق المالي الكويتي. وأكد الخرافي أن هذه الخبرات تمثل إضافة قيمة، وأن بورصة الكويت تتطلع إلى تعزيز التعاون المثمر مع معالي الوزير بما يخدم مصالح سوق المال الكويتي.

وهنّأ الخرافي رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الجدد على نيلهم الثقة، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم. وأعرب عن تفاؤله بوجود هذه الكفاءات والخبرات في المجلس، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تعزيز بيئة سوق المال الكويتي ودفع عجلة التطوير فيه.

وأضاف الخرافي: "تثمن بورصة الكويت تعاونها الوثيق مع هيئة أسواق المال والشراكة التي تجمعنا، حيث يشكل هذا التعاون ركيزة أساسية لدعم تطوير السوق وتعزيز جاذبيته للمستثمرين. إننا نتطلع إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تخدم السوق وتساهم في تنميته وفق أفضل المعايير العالمية."

مسيرة مهنية حافلة

إلى جانب دوره الجديد في بورصة الكويت، يشغل السيد/ الخرافي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة "مجموعة زين." كما يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارات لمؤسسات مالية وصناعية إقليمية ودولية، من ضمنها نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، وشركة دايموند موتورز في مصر.

بالإضافة إلى ذلك، فهو عضو في مجلس إدارة شركة فولاذ القابضة في البحرين، وعضو في المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط في بنك كوتس وشركاه في المملكة المتحدة، وجمعية الصداقة الكويتية البريطانية، وعضو في مجلس مفوضية اللاجئين للاستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

لمحة موجزة عن شركة بورصة الكويت:

يعتبر تأسيس شركة بورصة الكويت في عام 2014 الخطوة الأولى في مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس في عام 1977 كأول بورصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتمت إعادة تنظيمه في عام 1983 كمؤسسة مالية مستقلة. فقـد بدأت المرحلة الانتقالية في عام 2016 لتتولى شركة بورصة الكويت رسمياً مهام وعمليات سوق الكويت للأوراق المالية وتحل محله بترخيص رسمي في نفس العام بعد استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح، وتَضَمَنَ ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية والعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث بدأت عملية إنشاء منصة تداول متقدمة موثوقة مبنية على الكفاءة والمصداقية والشفافية لتخدم جميع فئات الأصول مع التركيز على مصالح المتعاملين وما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقد عكفت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية. كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي باعتباره «سوق ناشئ» ضمن أهم مزودي المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليميٍ رائد.

وفي خطوة رائدة بمجال الخصخصة في الكويت، نجحت خصخصة بورصة الكويت، والتي تمت عبر مرحلتين، الاولى في فبراير 2019، عندما فاز تحالف مكون من مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية ومشغل عالمي بمزايدة خصخصة البورصة للاستحواذ على نسبة تبلغ 44 % من الشركة.

وفي ديسمبر 2019 اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50% من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين الكويتيين، إذ تم تغطية الطرح بنسبة تفوق 850%.

بورصة الكويت مدرجة ذاتياً في «السوق الأول» تحت اسم «البورصة».

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