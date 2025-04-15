دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منصة الاتصالات السحابية العالمية "انفوبيب" عن تعيين ميرزا بوكفا مديراً لشراكات مشغلي الاتصالات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويأتي هذا التعيين في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز الشراكات ودفع عجلة الابتكار في الأسواق الإقليمية.

ويُعدّ ميرزا من الكفاءات المتمرسة داخل "انفوبيب"، حيث يمتلك ما يقارب عشر سنوات من الخبرة في الشركة، تولّى خلالها عدداً من المناصب القيادية ضمن قسم شراكات الاتصالات. وقد شغل سابقاً منصب رئيس شراكات الاتصالات في أفريقيا، حيث نجح في تحسين كفاءة الاتصال، وتحقيق عوائد من خدمات الاتصالات، وإدارة شراكات استراتيجية ذات أهمية كبيرة. وقبيل انضمامه إلى "انفوبيب"، عمل ميرزا في مجالي المبيعات والتحليلات، حيث جمع بين بناء العلاقات واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الأعمال.

وقال ميرزا بوكفا، مدير شراكات مشغلي الاتصالات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "انفوبيب": "تشغل انفوبيب موقعاً ريادياً على صعيد الابتكار بقطاع الاتصالات، حيث تُمكّن الشركات حول العالم من التواصل بسلاسة وفعالية. ومن خلال التركيز على بناء علاقات قوية، ومواءمة استراتيجياتنا مع التوجهات الناشئة في القطاع مثل البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس والتكنولوجيا المالية، فإن هدفي يتمثل في ترسيخ مكانة انفوبيب كشريك موثوق به ضمن منظومة الاتصالات".

بصفته مدير شراكات مشغلي الاتصالات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، سيتولى ميرزا قيادة تطوير وتنفيذ استراتيجيات بناء الشراكات مع مشغلي الاتصالات على مستوى المنطقة. وتشمل مهامه إدارة العلاقات مع المشغلين الرئيسيين، ومواءمة حلول "انفوبيب" مع احتياجات السوق المتغيّرة، وتعزيز نمو الإيرادات. ويهدف ميرزا إلى الاستفادة من خبراته الواسعة لبناء شراكات طويلة الأمد تُحقق قيمة مستدامة لكل من "انفوبيب " وشركائها.

ومن جانبه، قال ماتيا رازم، الرئيس التجاري لقطاع الاتصالات في "انفوبيب": "يأتي تعيين ميرزا انسجاماً مع رؤية الشركة لتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات من خلال بناء شراكات استراتيجية، وتسريع جهود التحول الرقمي، وفتح آفاق جديدة للنمو عبر حلول متقدمة مثل منصات الاتصالات كخدمة (CPaaS) وتقنيات التفاعل مع العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسيكون لميرزا دوراً هاماً في دعم جهود الشركة في تطوير مشهد تكنولوجيا الاتصالات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا".

سيركّز ميرزا في مهامه على مشهد الاتصالات التنافسي في أوروبا، وأسواق الشرق الأوسط، وفرص التحول الرقمي المتسارعة في أفريقيا. ويخطط لتطوير استراتيجيات شراكة تتماشى مع خصوصيات كل منطقة، مع الحرص على مواءمتها مع الأهداف العالمية لشركة "انفوبيب".

نبذة عن انفوبيب

انفوبيب هي منصة اتصالات سحابية عالمية تمكّن الشركات من بناء تجارب متصلة عبر جميع مراحل رحلة العميل. من خلال منصة واحدة، تساعد حلول انفوبيب للتواصل متعدد القنوات، والهوية، ومصادقة المستخدم، ومركز الاتصال، الشركات والشركاء على التغلب على تعقيدات اتصالات المستهلكين لتنمية الأعمال وزيادة الولاء. مع أكثر من عقد من الخبرة في الصناعة، توسعت انفوبيب إلى أكثر من 75 مكتبًا حول العالم. وهي تقدم تقنية مبنية بشكل أصلي بقدرة على الوصول إلى أكثر من سبع مليارات جهاز محمول و"أشياء" في 6 قارات متصلة بأكثر من 9,700 اتصال، منها أكثر من 800 اتصال مباشر مع المشغلين.

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