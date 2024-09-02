المنامة، البحرين: أعلنت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أنها وسّعت وعزّزت فريق القيادة التنفيذية في موازة انطلاقها في المرحلة التالية من رحلة النمو.

شهدت انفستكورب نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، إذ أدى التوسع في الأسواق وفئات الأصول إلى جعل الشركة تملك أكثر من 52 مليار دولار من الأصول المُدارة. وقد أتاح الحجم الأكبر وتنوع الأعمال فرصاً للاستفادة من منصة انفستكورب الحالية وجني الفوائد الناجمة عن استثمارات الشركة في السنوات الأخيرة لدفع النمو مستقبلاً وتعزيز القيمة لجميع أصحاب المصلحة.

وأعلنت الشركة اليوم عن هيكلية قيادية معدَّلة وموسَّعة تستهدف تعزيز التنسيق بين استراتيجيات الاستثمار والمناطق الجغرافية. وبناءً على ذلك، سيتولى رئيس مجلس الإدارة التنفيذي محمد العارضي مسؤوليات إضافية كان يتولاها في السابق الرئيسان التنفيذيان المشاركان، كما تم توسيع اللجنة التنفيذية وتعزيزها بممثلين لفرق الاستثمار وجذب الاستثمارات والعمليات.

وفي إطار عملية إعادة التنظيم، تم تعيين ريشي كابور نائبًا لرئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيسًا تنفيذيًا للاستثمار للتركيز على تقديم الأداء الأمثل للعملاء والمساهمين، كما سيغادر حازم بن قاسم الشركة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، لكنه سيستمر في منصبه كنائب رئيس مجلس إدارة شركة «انفستكورب كابيتال بي إل سي» [رمز التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية: ICAP].

بالإضافة إلى ذلك، عمدت انفستكورب إلى توحيد وتنظيم أنشطتها الاستثمارية ضمن ثلاثة قطاعات – قطاع الشركات الخاصة والشركات المماثلة، وسيقوده ديف طايع؛ والأصول العقارية (تضم العقارات والبنية التحتية)، وسيقوده هيرب مايرز ومايك أوبراين؛ والائتمان، وسيقوده جيريمي غوس. وسيقود يوسف اليوسف منصة التوزيع العالمية.

تعليقاً على ذلك، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لانفستكورب محمد العارضي: «مع زيادة تركيزنا على الاستفادة من قوة منصتنا الاستثمارية الحالية، ندرك أن الوقت مناسب لتوسيع قيادتنا التنفيذية دعماً لخطط النمو المستقبلية. لقد ساعد ريشي وحازم في قيادة الشركة صعوداً في سلّم القوة في السنوات العديدة الماضية خلال مسيرة النمو. أتطلع إلى مواصلة العمل مع ريشي بصفته رئيسًا للاستثمار وأود أن أشكر حازم على مساهماته العديدة في انفستكورب على مر السنوات وإدارته المستمرة كنائب رئيس مجلس إدارة انفستكورب كابيتال. وأنا على ثقة بأن الجيل الجديد من القادة سيضمن الحفاظ على زخم نمونا».

أما ريشي كابور، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار، فقال: «منذ انضمامي إلى انفستكورب عام 1992، شهدتُ الشركة تتطور وتنمو لتصبح شركة رائدة في السوق لإدارة الأصول البديلة المتنوعة على مستوى العالم. ومع انتقالنا إلى مرحلة جديدة من النمو، يسعدني أن أتعاون مع فريق القيادة التنفيذية الموسع لتشكيل استراتيجيتنا الاستثمارية العالمية وخلق المزيد من القيمة لجميع أصحاب المصلحة».

بدوره، قال حازم بن قاسم الرئيس التنفيذي المشارك السابق و نائب رئيس مجلس إدارة انفستكورب كابيتال: «سُعدت بالعمل في انفستكورب لأكثر من ثلاثة عقود، ومع انطلاق الشركة في مرحلة جديدة من النمو، شعرت بأن الوقت حان للتفكير واستكشاف فرص أخرى، مع الاستمرار في التركيز على تعزيز تقديم القيمة للمساهمين في انفستكورب كابيتال. وأتطلع إلى مشاهدة الجيل المقبل من القادة في الفريق التنفيذي يقود نمو انفستكورب المستمر ونجاحها في السنوات المقبلة».

تجدر الإشارة إلى أن التغييرات في الفريق التنفيذي لانفستكورب أصبحت نافذة في الأول من سبتمبر 2024.

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