دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعيين شي ليانغ رئيسةً للذكاء الاصطناعي. وستقود شي من خلال منصبها الجديد هذا استراتيجية المشرق الخاصة بالذكاء الاصطناعي، كما ستعمل على دفع عجلة الابتكار ودمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والميزة التنافسية للبنك.

وتعدُّ ليانغ مسؤولة تنفيذية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع خبرة أكثر من 15 عاماً في قطاعات الخدمات المصرفية والتجزئة والرعاية الصحية والاستشارات، وهي متخصصة في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي مسؤولة وقابلة للتطوير، تحقق نتائج ملموسة للأعمال. وكانت ليانغ قد شغلت خلال مسيرتها المهنية حتى الآن مناصب قيادية في بنك جودو ومجموعة إنديفور، كما عملت في مجال الاستشارات في شركة ماكينزي، وشاركت في أبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسي في شركة IBM، حيث حصلت على أربع براءات اختراع وتم نشر أبحاثها في مجلات ومنشورات علمية مرموقة.

وفي تعليقه على تعيين شي، قال محمد عبد الرازق، رئيس التحول والتكنولوجيا والمعلومات في مجموعة المشرق: "يسرنا جداً انضمام شي ليانغ إلى فريقنا في المشرق في هذه المرحلة المحورية من مسيرتنا في مجال الذكاء الاصطناعي. ونحن واثقون بأن خبراتها الاستثنائية في تطوير حلول ذكاء اصطناعي على مستوى مؤسساتي، إلى جانب التزامها بتطبيق الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والقابل للتفسير، ستلعب دوراً حاسماً في تعزيز ريادتنا التكنولوجية. وتتوافق خبرة شي في قيادة الابتكار وبناء فرق ذكاء اصطناعي عالمية المستوى تماماً مع رؤيتنا لتقديم تجارب مصرفية متميزة وغير مسبوقة لعملائنا".

وستقوم شي ليانغ في منصبها الجديد، بقيادة جهود تطوير وتنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي في جميع وحدات الأعمال في المشرق. ومن ذلك تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأتمتة الذكية، وتبني الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة، بما يضمن توافق هذه التكنولوجيا الثورية مع أولويات العمل والمتطلبات التنظيمية.

بدورها، قالت شي ليانغ، رئيس الذكاء الاصطناعي في المشرق: "يسعدني جداً الانضمام إلى المشرق، المؤسسة المرموقة المعروفة بثقافتها الابتكارية وطموحها للريادة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. وأعلم تماماً أن أمامنا فرصة فريدة لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول فعّالة تُركّز على العملاء، وترسي معايير جديدة للذكاء الاصطناعي المسؤول في الخدمات المالية. وأنا أتطلع قدماً إلى التعاون مع فرق العمل الموهوبة في المشرق لقيادة الموجة التالية من التحوّل الذكي."

جدير بالذكر أن شي ليانغ حاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة من جامعة ملبورن، حيث ساهمت أبحاثها في تطوير تطبيقات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. كما حصلت على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من الجامعة نفسها، إلى جانب عدة شهادات في مجال الحوسبة السحابية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات من مؤسسات عالمية رائدة.

ومع ترحيب المشرق بانضمام شي العميقة لتشكيل استراتيجية البنك في مجال الذكاء الاصطناعي ودفع عجلة الابتكار المستدام في القطاع المالي.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من نصف قرن من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

معاً، نتحدى اليوم ونكتشف آفاقاً جديدة، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني:

www.Mashreq.com/RiseEveryDay

للإستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل من خلال:

media@mashreq.com

-انتهى-

#بياناتشركات