دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعيين سلمان هادي رئيساً لمجموعة الخزينة وأسواق رأس المال. وسيقود سلمان من خلال منصبه الجديد هذا، عمليات المشرق العالمية للخزينة وأسواق رأس المال، وسيعمل على تعزيز الاستراتيجيات المالية وقيادة نمو البنك في الأسواق العالمية.

وسيتولى سلمان صياغة وتنفيذ التوجه الاستراتيجي لمجموعة الخزينة وأسواق رأس المال، وضمان توافقها مع رؤية المشرق وأهدافه الربحية. كما سيشرف على الأداء المالي والتشغيلي لمجموعة الخزينة وأسواق رأس المال، وضمان التزامها بالخطط الاستراتيجية والتجارية، مع محافظتها على أعلى مستويات الامتثال للمعايير التنظيمية. كما سيركز سلمان على تحسين الكفاءة التنظيمية، وتعزيز ثقافة الأداء العالي، وضمان التطوير المهني لفريق عمل المجموعة، بما يضمن تحقيق نتائج استثنائية.

وقبل انضمامه إلى المشرق، شغل سلمان مناصب قيادية مختلفة في بعض أبرز المؤسسات المالية في المنطقة، منها منصبه الأخير كرئيس تنفيذي لإدارة السيولة والاستثمارات في بنك أبوظبي التجاري، ورئيس الأسواق العالمية والخزينة في المملكة العربية السعودية في بنك الإمارات دبي الوطني. ويتسم سلمان برؤية استراتيجية وقدرة كبيرة على التعامل مع البيئات المالية الديناميكية، ولطالما أظهر موهبة خاصة في تعزيز الابتكار وبناء فرق عالية الأداء. وإلى جانب فهمه العميق لقطاع الخزينة وأسواق رأس المال، فإن هذه الصفات هي ما تجعل منه الخيار المثالي لقيادة طموحات نمو المشرق.

وفي تعليقه على تعيين سلمان، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "يسرنا جداً انضمام سلمان إلى المشرق في سياق سعينا لتعزيز جهودنا في مجال الخزينة وأسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء المنطقة. وهو يتمتع بخبرة واسعة في القطاع المالي، لا سيما في تحمل المسؤولية عن محافظ بمليارات الدراهم، مما يجعل منه خيارنا المثالي لدعم المشرق بالتوازي مع سعينا لتعزيز استراتيجياتنا المالية وتقوية حضورنا في السوق في مجال أعمال الخزينة وأسواق رأس المال. وأنا أتطلع قدماً إلى رؤية نهجه المبتكر وقدرته على تحقيق نتائج قوية تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز مكانتنا الراسخة كمؤسسة مالية رائدة في جميع أسواقنا".

بدوره، قال سلمان هادي: "يسرني الانضمام إلى المشرق، لما يتمتع به من نظرة تقدمية وسمعة رائدة في القطاع المالي. ويمثل تعييني في هذا المنصب فرصة مهمة بالنسبة لي للبناء على الإرث الغني لهذه المؤسسة العريقة مع دفع حدود الابتكار في مجال الخزينة وأسواق رأس المال. وأنا أتطلع إلى التعاون مع الفريق الرائع في المشرق لخلق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا".

هذا وتغطي خبرة سلمان العديد من المجالات، مثل إدارة المحافظ المعقدة، وتأسيس فرق عالية الأداء، والتعامل مع الأطر التنظيمية المعقدة. وهو خريج جامعة ولونغونغ في دبي، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية، كما أنه اجتاز برامج قيادية متقدمة في مؤسسات أكاديمية رائدة عالمياً، مثل كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد.

جدير بالذكر أن هذا التعيين يعكس التزام المشرق المستمر باستقطاب أفضل المواهب لقيادة أولوياته الاستراتيجية وتعزيز القيمة لعملائه ومساهميه.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من نصف قرن من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

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