الكويت: أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن عدد من التعيينات القيادية الجديدة التي أقرها مجلس الإدارة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 مايو 2026.

تعيين السيد عبداللطيف النصف في منصب نائب الرئيس التنفيذي.

تعيين السيدة دينا الرفاعي، نائب رئيس تنفيذي، بمنصب "مدير" إدارة الثروات وتطوير الأعمال.

تعيين السيد غازي العصيمي، نائب رئيس تنفيذي، بمنصب "مدير" إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما وافق مجلس الإدارة على قبول استقالة السيدة أماني العماني، العضو المنتدب – إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لرغبتها في التقاعد بعد مسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من 24 عاماً في "المركز". وأعرب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن خالص تقديرهم للسيدة أماني العماني على ما قدمته من جهود وإسهامات قيّمة طوال فترة عملها، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التعيينات في إطار التزام "المركز" بمواصلة تطوير كوادره القيادية، وتعزيز جاهزيته المؤسسية، ودعم خططه الاستراتيجية للنمو والتوسع في مختلف الأسواق والقطاعات التي يعمل بها.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.52 مليار دينار كويتي (4.98 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2025. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

سندس سعد

إدارة الاتصال المؤسسي

شركة المركز المالي الكويتي "المركز"

ssaad@markaz.com

-انتهى-

#بياناتشركات