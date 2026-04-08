دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت المال كابيتال ش.م.ع وشركاتها التابعة (يُشار إليها مجتمعةً بـ"المال كابيتال")، وهي شركة لإدارة خدمات إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية والوساطة لتلبية احتياجات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومرخّصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، عن تعيين سانجاي فيغ في منصب الرئيس التنفيذي.

ويتمتع سانجاي بمسيرة قيادية ذات طابع عالمي تمتد لأكثر من أربعة عقود في كل من الشرق الأوسط والهند، تشمل مجالات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار وإدارة الثروات وأسواق رأس المال والاستثمارات والاستشارات المالية. وقد تولّى إدارة وتقديم المشورة وقيادة صفقات تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار أمريكي، ما أتاح له فهماً عميقاً لآليات السوق وسجلاً مهنياً راسخاً عبر دورات اقتصادية متعددة.

لعب سانجاي منذ انضمامه إلى المال كابيتال عام 2016، دوراً محورياً في تعزيز المنصة الاستثمارية للشركة، وتوسيع مجالات أعمالها الأساسية، ودعم مسار تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد. وستواصل الشركة، تحت قيادته، التركيز على تحقيق نمو يرتكز على احتياجات العملاء، وتعزيز أطر الحوكمة المؤسسية، وتبنّي نهج منضبط ومتوازن في إدارة المخاطر.

ويشغل سانجاي حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي، حيث كان له دور فاعل في صياغة التوجهين الاستراتيجي والتشغيلي للشركة، لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على الاستقرار المؤسسي خلال المرحلة الانتقالية على مستوى القيادة.

وتملك دبي للاستثمار حصة قدرها 83.95% من أسهم المال كابيتال ش.م.ع، ويؤكد هذا الانتقال القيادي استمرار الانسجام الاستراتيجي بين المال كابيتال ودبي للاستثمار، بما يعزز تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد.

