يسر شركة الفطيم للسيارات أن تعلن عن تعيين السيد كاتب بلخوجة مديراً للتسويق لعلامتي تويوتا ولكزس في الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوة لتضع قيادياً متمرساً يتمتع بخبرة واسعة على مستوى قطاعات الشركة في صميم أعمالها، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الفطيم لعلامتي تويوتا ولكزس في ظل النمو المتزايد للمنافسة في السوق.

في منصبه الجديد، سيقود السيد كاتب استراتيجية التسويق والاتصال لكلتا العلامتين، مع التركيز على تعزيز صورة العلامة التجارية، وتحقيق الأداء الأمثل في جميع مراحل التسويق، وتحسين تفاعل العملاء. ويجمع منهجه بين فهم احتياجات العملاء، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، والطموح إلى توسيع نطاق ممارسات التسويق المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

في منصبه السابق كمدير لمركزية العملاء في الفطيم للسيارات، لعب السيد كاتب دوراً محورياً في العديد من المبادرات على مستوى المؤسسة – حيث قاد عملية إطلاق نظام جديد لإدارة علاقات العملاء والعملاء المحتملين، وأدار عملية إطلاق علامات تجارية جديدة ضمن المجموعة، وكان رائداً في التبني المبكر للذكاء الاصطناعي في كل من التسويق وتحسين تجربة العملاء. كما قاد استراتيجية الاتصال للمجموعة لشراكة مؤتمر الأطراف COP28، والتي مثلت علامة فارقة في أجندة الاستدامة الخاصة بالفطيم.

ومع عام حافل بالابتكارات في المنتجات، والحملات التسويقية التجريبية، والتركيز المتزايد على التنقل الكهربائي، لكل من تويوتا ولكزس – ستدعم قيادة السيد كاتب استمرار أهمية العلامات التجارية وقدرة الأعمال على الصمود في بيئة ديناميكية.

-انتهى-

#بياناتشركات