سيقود المدير العام الجديد أنشطة الابتكار في خدمات العملاء وعروض التحول الرقمي وحلول الصناعة المخصصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الخليج للحاسبات الآلية عن تعيين أسامة السمدوني، مديراً عاماً لشركة الحاسب الآلي والاستشارات الإدارية المتحدة، والتي تمثل فرعها في دبي. وسيكون السمدوني مسؤولاً عن قيادة فرق الشركة في دبي وتعزيز جهودهم في مساعدة الشركات في تحقيق قيمة تجارية جديدة، ودعم الهيئات الحكومية لتطوير القدرات المحلية، وتعزيز شراكات الخليج للحاسبات الآلية عبر منظومة التكنولوجيا المتنامية في الإمارة.

وفي تعليقه على هذا التعيين، قال عمرو رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للحاسبات الآلية: " يسر مجلس إدارة الشركة الإعلان عن تعيين أسامة السمدوني مديراً عاماً لشركة الخليج للحاسبات الآلية في دبي، لما يتمتع به من خبرة كبيرة تمتد لعقود في مجال الحلول الرقمية، وسوف نعمل على استغلال خبرته هذه لتحقيق قيمة كبيرة لعملائنا ولفرق عملنا. ولا شك بأن تعيين السمدوني يأتي في وقت مهم للغاية إذ نشهد اليوم كيف تقوم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية المختلطة بتغيير الصناعات في المنطقة. وأنا واثق بأن الخبرة القيادية المتميزة التي يتمتع بها السمدوني، وسجله الحافل في تنفيذ استراتيجيات مبتكرة وحنكته في مجال الأعمال، ستعزز عروضنا في الإمارات وخارجها".

هذا ويتمتع السمدوني بخبرة تزيد عن 30 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جمعها من خلال العمل مع شركات تكنولوجيا رائدة مثل IBM ودِل تكنولوجيز وأوراكل وNet App وHP. ويتميز سجله المهني بنجاحه في قيادة المؤسسات لتحقيق نمو قوي في سوق تتزايد فيه المنافسة على نحو مضطرد، ودعمه مؤسسات من جميع الأحجام للتغلب على الاضطرابات الرقمية وتحديات التحول التي تنطوي عليها تكنولوجيا المعلومات.

هذا وينضم السمدوني إلى الخليج للحاسبات الآلية قادماً من شركة G42، حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس لتطوير الأعمال والمبيعات، وكان مسؤولاً عن تسريع قسم السحابة في الشركة، بالإضافة إلى قيادة الاستراتيجيات طويلة الأمد لهذا القسم.

من جانبه، قال أسامة السمدوني: "أنا سعيد جداً بالانضمام إلى الخليج للحاسبات الآلية وأتطلع قدماً إلى المساهمة بدعم عملائنا في كل خطوة في مسيرة التحول التي يخوضونها. وأنا أطمح انطلاقاً من منصبي الجديد إلى بناء استراتيجيات لتعزيز الابتكار في العروض الحالية للشركة، والتعاون مع شركاء الأعمال والمطورين والمؤسسات لتسريع الابتكار ودعم طموحات دبي لبناء مجتمع أكثر اتصالاً وذكاءً."

يحمل السمدوني شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة، وماجستير إدارة الأعمال في التسويق، وهو يجيد اللغتين العربية والإنجليزية، كما أنه يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صناعة شبكات التخزين في الشرق الأوسط.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM):

تعتبر "شركة الخليج للحاسبات الآلية" من الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية المتكاملة، وتتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً ولديها 8 مكاتب وأكثر من 1500 موظف في جميع أنحاء المنطقة. بصفتها شريكًا موثوقًا لحلول التحول الرقمي الشاملة، تقدم شركة الخليج للحاسبات الآلية، مجموعة واسعة ومتكاملة من الحلول والمنتجات التقنية، التي تشمل حلول البنية التحتية الرائدة في الصناعة وحلول الأعمال الرقمية والأمن وغيرها من الخدمات ذات الصلة.

وقد قامت شركة الخليج للحاسبات الآلية بتوطيد علاقات مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، واستثمرنا في تطوير كوادر مؤهلة ومتميزة لتنفيذ أفضل الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات العملاء المعقّدة والمتنوعة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gbmme.com

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

