دبي، الإمارات العربية المتحدة، اعلنت شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM)، المزود الرائد للحلول الرقمية الشاملة، اليوم عن تعيينين جديدين على مستوى الإدارة التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فريقها القيادي، وتوسيع حضورها في السوق، وتركيز جهودها على تقديم حلول تحول رقمي تتمحور حول العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار هذه التحديثات القيادية، انضم الدكتور فراس الجابي إلى شركة الخليج للحاسبات الآلية بمنصب المدير العام للتكنولوجيا، فيما تم تعيين بسّام راشد مديراً عاماً لشركة الخليج للحاسبات الآلية في أبوظبي. ويعكس هذان التعيينان التزام الشركة بتعزيز القيادة التشغيلية، وتطوير القدرات التكنولوجية، وضمان مواءمة أوثق مع احتياجات العملاء ومتطلبات السوق.

وسيتولى الدكتور فراس الجابي، في منصبه الجديد كمدير عام للتكنولوجيا، مسؤولية تعزيز استراتيجية التكنولوجيا في الشركة، والإشراف على محفظة الحلول وقدرات التنفيذ، وضمان مواكبتها لمتطلبات السوق المتغيرة. كما سيركز على تطوير قدرات الشركة في مجالات الحوسبة السحابية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، إلى جانب توسيع الشراكات الاستراتيجية مع مزودي التكنولوجيا العالميين، ومواءمة خارطة الابتكار لدى الشركة مع الأولويات الرقمية الوطنية في منطقة الخليج.

وينضم الدكتور فراس إلى شركة الخليج للحاسبات الآلية قادماً من شركة "إتقان"، التي أمضى فيها 28 عاماً في بناء وتوسيع أعمال التكنولوجيا في دولة الإمارات ومنطقة مجلس التعاون الخليجي. وخلال مسيرته المهنية، قاد العديد من برامج التحول الوطنية والمؤسسية الكبرى في قطاعات الحكومة، والرعاية الصحية، والطاقة، والبنية التحتية. كما يتمتع فراس بخبرة واسعة في تكامل الأنظمة، وبيئات الحوسبة متعددة السحابة، والتحول الرقمي للمؤسسات، إلى جانب تركيزه الاستراتيجي على النمو وبناء القدرات ووضع خارطة طريق رقمية طويلة الأمد.

وفي تعليق له، قال فراس الجابي، المدير العام للتكنولوجيا في شركة الخليج للحاسبات الآلية: "يسعدني جداً الانضمام إلى شركة الخليج للحاسبات الآلية في وقت تعيد فيه المؤسسات في منطقة الخليج تعريف كيفية توظيف التكنولوجيا لتحقيق أثر ملموس. وستكون أولويتي تعزيز ريادة الشركة في مجال التكنولوجيا، وصياغة استراتيجية للنمو، وتعميق التعاون مع الشركاء، وضمان استمرارنا في تقديم حلول رقمية عملية وقابلة للتوسع وتتمحور حول العملاء".

وفي خطوة تكميلية أخرى، أعلنت شركة الخليج للحاسبات الآلية عن تعيين بسّام راشد مديراً عاماً لشركة الخليج للحاسبات الآلية في أبوظبي، حيث سيتولى قيادة المبادرات الاستراتيجية، والإشراف على العمليات، وتعزيز مكانة الشركة كشريك موثوق يقود جهود التحول الرقمي في مختلف أنحاء الإمارة.

وسيتعاون بسّام مع فرق الشركة في أبوظبي لتسريع وتيرة النمو من خلال دفع ابتكار الحلول، وضمان مواكبة عروض الشركة للتطورات التكنولوجية العالمية واحتياجات الأعمال المحلية. كما سيلعب دوراً محورياً في تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تمكّن مؤسسات القطاعين العام والخاص من تسريع تحولها الرقمي.

ويتولى بسّام راشد هذا المنصب الجديد مستنداً إلى سجل حافل في قيادة الأعمال، وخبرة تمتد لأكثر من عقدين في قطاع التكنولوجيا في منطقة الخليج. وقد شغل بسّام عدداً من المناصب القيادية العليا في شركة الخليج للحاسبات الآلية، كان آخرها منصب المدير العام للتكنولوجيا، حيث لعب دوراً رئيسياً في صياغة استراتيجية محفظة الشركة وقيادة مشاريع تحول كبرى مع نخبة من العملاء المحليين.

من جانبه، قال بسّام راشد، مدير عام شركة الخليج للحاسبات الآلية في أبوظبي: "يشرفني تولي هذا المنصب في هذه المرحلة المهمة من مسيرة التحول في دولة الإمارات، حيث تواصل أبوظبي تسريع اقتصادها الرقمي من خلال استثمارات استراتيجية في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والخدمات الرقمية التي تتمحور حول المتعاملين. وسأركز، بالتعاون مع فريق الخليج للحاسبات الآلية، على العمل بشكل وثيق مع العملاء والشركاء لتطوير حلول مشتركة تعالج التحديات الملحة، وتعزز مساهمة الشركة في بناء مستقبل دولة الإمارات القائم على الابتكار".

وفي تعليق له، قال السيد مروان فرج بن حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للحاسبات الآلية: "يأتي هذان التعيينان القياديان في إطار استراتيجيتنا الأوسع لتعزيز التميز التشغيلي، وتعميق التفاعل مع العملاء، وبناء مؤسسة أكثر تكاملاً وابتكاراً، وقادرة على دعم الطموحات الرقمية للدولة. وبالتعاون مع فريق القيادة في شركة الخليج للحاسبات الآلية، سنواصل التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي مزدهر".

تعتبر "شركة الخليج للحاسبات الآلية" الشريك الرائد والموثوق في المنطقة في مجال التكنولوجيا، لأكثر من6 3 عاماً. ولدى الشركة 7 مكاتب وأكثر من 1500 موظف في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي، ما يمكنها من تقديم أفضل مجموعة حلول شاملة، والتي تشمل حلول البنية التحتية الرقمية، والسحابة الهجينة، والأمن السيبراني، وحلول الأعمال الرقمية، والخدمات المدارة

تجمع شركة الخليج للحاسبات الآلية بين الخبرة المحلية العميقة والريادة التكنولوجية العالمية، حيث تتعاون مع شركات مثل IBM (بصفتها الموزع الوحيد لها في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء المملكة العربية السعودية وبعض منتجات وخدمات IBM)، وسيسكو (كشريك ذهبي)، وVMware by Broadcom (مزود حلول Pinnacle). وتتيح هذه المنظومة الفريدة، إلى جانب خبرة وتميز كوادر الخليج للحاسبات الآلية، تقديم حلول آمنة وقابلة للتطوير تتمحور حول العملاء، وتعالج أكثر تحديات الأعمال تعقيدًا في المنطقة.

