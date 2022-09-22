بيروت – عقدت رئيسة الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان (AUT) الدكتورة غادة صقر حنين اجتماعاً مع سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، لبحث قضايا التعليم الجامعي في لبنان، والأحداث المستجدة على الساحتين العربية والدولية.

وخلال اللقاء، الذي حضره مجلس إدارة الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء ونقيب تكنولوجيا التربية في لبنان الدكتور ربيع بعلبكي ومديرة العلاقات في النقابة الدكتورة نورا المرعبي، ووفد من مدراء طلال أبوغزاله العالمية، أشادت الدكتورة حنين بالمبادرات التي أطلقها الدكتور طلال أبوغزاله في لبنان لخدمة المجتمع من خلال الاتفاقيات التي وقعها مؤخراً مع مؤسسات التعليم العالي والوزارات المعنية، بالإضافة إلى افتتاح عدد من محطات المعرفة في لبنان بهدف محو الأمية الرقمية ونشر المعرفة.

وأعربت حنين عن شكرها وتقديرها باسم الجامعة ومجلس الأمناء لسعادة الدكتور طلال أبوغزاله لقبوله الانضمام لمجلس أمناء الجامعة ورعايته حفل تخريج فوج الجامعة 2022 في حرم الجامعة في منطقة جبيل.

بدوره أعرب الدكتور طلال أبوغزاله عن اعتزازه بالانضمام لمجلس أمناء الجامعة، مشيدا بالمكانة العالمية التي وصلت اليها الجامعة في العديد من الأبحاث والمجالات العلمية.

ومؤكدا على الدور الهام المنوط بالأكاديميين والخبراء لبث روح التفاؤل والأمل بين الشباب تجاه وطنهم لبنان الذي يعتز به جميع العرب كمنارة للعلم والمعرفة.

وشدد أبوغزاله على ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء والأكاديميين لوضع الحلول ولرسم خريطة طريق لحل الأزمات التي يعاني منها لبنان دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى توعية الشباب ومخاطبتهم بأسلوب علمي متحضر حول إمكانات بلدهم الغني بالعقول والخبرات وذوي الكفاءة العالية القادرة على انتشال البلد من أزماته.

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