الرياض: في إطار اهتمام التعاونية للتأمين لتعزيز دور الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر ورفع كفاءتها وفاعليتها، استحدثت الشركة ضمن إدارتها التنفيذية وظيفة رئيس الحوكمة والمخاطر والرقابة وأعلنت عن تعيين المهندس ياسر علاف رئيساً لها.

يتمتع المهندس ياسر بخبرة تجاوزت 24 عاماً في مجال إدارة المخاطر والحوكمة في عدد من الشركات المتميزة في المملكة العربية السعودية، من أبرزها البنك الأهلي السعودي وشركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل.

وبهذه المناسبة، أعرب الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين عن سعادته بتعيين المهندس ياسر علاف رئيساً للحوكمة والمخاطر والرقابة، موضحاً أن استحداث هذه الوظيفة يعد دليلاً قوياً على رغبة التعاونية في أن يكون لديها النموذج الأمثل للحوكمة في قطاع التأمين، مشيراً إلى أن التعاونية تمضي قدماً نحو تبني نموذج مميز للتطوير يحقق رؤية التعاونية الاستراتيجية، من خلال استحداث وظائف ومهام تتوافق مع النمو المستهدف للأعمال.

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