القاهرة: اجتمع مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات EBank أمس الاثنين لأول مرة بعد انتخابه من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها العادي والذي اعتمد خلاله نتائج أعمال العام المالي 2024 وناقش المجلس خلال الاجتماع أدوار كل عضو ووزع المسؤوليات لتنطلق المدة الجديدة من 2025 وحتى 2028.

وكانت الجمعية العمومية قد استقرت خلال اجتماعها المنعقد مطلع الأسبوع الجاري على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ليتضمن 12 عضوًا.

فيما وزع المجلس في اجتماعه الأدوار لتكون كالتالي:

1- محمد طه محمد مصطفى (رئيسًا غير تنفيذيًا وممثلًا عن بنك مصر)

2- الدكتور أحمد جلال (رئيسًا تنفيذيًا وعضوا منتدبًا).

3- الأستاذ/ محمد محمد محمد أبو السعود (نائبا للرئيس التنفيذي).

4- الدكتور / محمد عبد المنعم عبد القادر مشالي (عضوًا تنفيذيًا).

5- أحمد فاروق حامد غنيم (ممثلًا عن البنك الأهلي المصري).

6- محمد عبد العال السيد حسن (ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي).

7- الدكتور محمد فتحي حافظ صقر (ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي).

8- اللواء / أبو بكر محمود محمد بكر الجندي (ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي).

9- الدكتور / احمد سمير يوسف الصياد (عضوًا غير تنفيذي مستقل).

10- الدكتورة / جيهان ممدوح محمد صالح (عضوًا غير تنفيذي مستقل).

11- المستشار محمود فوزي عبد الباري عصر (عضو غير تنفيذي مستقل).

12- الدكتور / احمد فؤاد محمد طاهر (ممثل مساهمي الأقلية غير تنفيذي).

و الجدير بالذكر أن هذه تعتبر المرة الأولى في تاريخ البنك صاحب السنوات الـ 41 أن يتضمن تشكيل مجلس إدارته رئيسًا غير تنفيذي.

واحتفت الجمعية العمومية لبنك تنمية الصادرات EBank خلال اجتماعها العادي بما حققه البنك خلال العام المالي المنصرم 2024 من نتائج تاريخية تترجم الأداء الاستثنائي للبنك خلال العام المنصرم بعدما حقق البنك ارتفاعًا في صافي الأرباح قبل الضرائب بلغ 7,278 مليار جنيهًا مصريًا بزيادة بلغت 64% عن العام المالي السابق 2023.

وفي الاجتماع ذاته أعربت الجمعية العمومية عن تقديرهم لمجهودات أعضاء مجلس إدارة البنك سواء من التنفيذيين أو غير التنفيذيين من ممثلي الجهات المختلفة.

وكان الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس الإدارة قد صرح في وقت سابق بأن صافى محفظة القروض والتسهيلات ارتفع ليصل إلى 73,433 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 20,384 مليار جنية وبمعدل نمو 38% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 ، و بزيادة قدرها 30,187 مليار جنية و معدل نمو 70% عن 31 ديسمبر 2022.

مشيرًا أن مجلس إدارة البنك أولى حقوق المساهمين أهمية أساسية خلال العام 2024 وهو ما تم ترجمته بالفعل على أرض الواقع حيث ارتفع إجمالي حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 18,688 مليار جنيه بزيادة قدرها 4,962 مليار جنيه بمعدل نمو 36% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 وبزيادة قدرها 8,998 مليار جنية ومعدل نمو 93 % عن 31 ديسمبر 2022.

فيما وجه أعضاء الجمعية العمومية الشكر للأعضاء الذين أتموا مهمتهم خلال الفترة المنصرمة من 2022 وحتى 2025 مشيرين إلى أن ما بذلوه من جهود أضحت واضحة في نتائج أعمال البنك خلال السنوات الماضية وحجم أصوله التي تضاعفت مرات عدة.

ومن جانبهم أكد الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة عن شكرهم للثقة الممنوحة لهم من جانب ممثلي الجمعية العمومية متمنيين التوفيق للبنك المصري لتنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة.

#بياناتشركات

- انتهى -