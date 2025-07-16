أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، عن تعيين سهيلة رحمن في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والحوكمة بالشركة اعتبارًا من 20 يوليو 2025.

تتمتع سهيلة رحمن وهي محامية مؤهلة من المملكة المتحدة، بخبرة تزيد عن عشرين عامًا، شغلت خلالها مناصب مهمة في عدد من مكاتب المحاماة الخاصة والإدارات القانونية في المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. وخلال مسيرتها المهنية، قدمت سهيلة الاستشارات القانونية لمختلف المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري، والشركات متعددة الجنسيات في العديد من الشؤون القانونية، بما في ذلك صفقات الاندماج والاستحواذ، وحوكمة الشركات، والتطوير العقاري. كما شغلت سهيلة مناصب قيادية في مكتب التميمي ومشاركوه، وشركة نفط البحرين، وشركة إيجل هيلز ديار، وشركة كي بي إتش كانون، وشركة بيكر آند ماكنزي، وشركة كليفورد تشانس، وشركة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر.

وفي هذا الصدد، صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا، خالد الرميحي، قائلاً:

"يسرنا انضمام سهيلة رحمن إلى عائلة البا. إن فهمها العميق للأطر القانونية وما تمتلكه من قدرات عالية في مجال الاستشارات لمختلف القطاعات من شأنه أن يعزز الوظائف القانونية وجوانب الحوكمة في البا، بما يضمن التزامنا المستمر بتطبيق أفضل الممارسات ذات الصلة".

ومن جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، قائلاً:

"يٌعد تعيين سهيلة رحمن خير دليل على التزامنا في البا باستقطاب الكفاءات المتميزة إلى فريقنا التنفيذي. ولا شك أن ما تتمتع به من مهارات قيادية وخبرات سيسهم في توفير رؤية شاملة تعزز من قدرتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية ودفع عجلة النمو في الشركة نحو الأمام".

من جهتها، أعربت سهيلة رحمن عن سعادتها بهذا التعيين، قائلةً:

"يشرفني الانضمام إلى الفريق التنفيذي بشركة البا والمساهمة في النجاحات المتواصلة للشركة. أتطلع إلى تسخير خبراتي في مجالات الشؤون القانونية والحوكمة لدعم رؤية البا الطموحة وتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في قطاع الألمنيوم".

تجدر الإشارة إلى أن سهيلة رحمن حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون (مع مرتبة الشرف الثانية) من جامعة ريدنيغ بالمملكة المتحدة، وقد استكملت دورة الممارسة القانونية في معهد أكسفورد للممارسة القانونية. كما أنها مساهمة حصرية في مؤسسة ليكسيس نيكسيس الشرق الأوسط حول قانون العمل في البحرين، وحاصلة على جائزة أفضل كاتب أكاديمي من نفس المنظمة عام 2019.

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

رائدة عالميًا في صناعة الألمنيوم: بإنتاج يتجاوز 1.62 مليون طن متري سنويًا (2024)، تُعد البا أحد مصاهر الألمنيوم الرائدة في العالم، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في العمليات التشغيلية، والسلامة، والمسؤولية البيئية، والتنمية المجتمعية.

شريك موثوق: تعتبر البا أحد أركان اقتصاد مملكة البحرين، وتقوم الشركة بإنتاج الألمنيوم عالي الجودة في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة يتم تصديرها إلى أكثر من 280 عميلاً حول العالم. ومن خلال مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (سنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن البا شريك موثوق على الصعيد العالمي. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (20.62%)، والجمهور العام (10%). وتلتزم البا بأعلى المعايير الدولية مما أهلها للحصول على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001 (الجودة)، وآيزو 14001 (البيئة)، وآيزو 27001 (أمن المعلومات)، وآيزو 45001 (الصحة والسلامة المهنية)، وآيزو 18788 (إدارة العمليات الأمنية). كما تظهر البا التزامها بالتصنيع المسؤول عبر شهادات مرموقة مثل شهادة معيار IATF 16949 (إدارة الجودة لصناعة السيارات)، وآيزو 22301 (إدارة استمرارية الأعمال)، بالإضافة إلى شهادتي معياري الأداء وسلسلة العهدة من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وشهادة التصنيف البلاتيني للاستدامة من منظمة إيكوفاديس والتي تضع البا ضمن قائمة النخبة والتي تمثل 1% من الشركات التي شملها التقييم على مستوى العالم.

الريادة في الاستدامة: باعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع صناعات الألمنيوم التحويلية المزدهر في مملكة البحرين، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، تبلغ نسبة البحرنة في البا 87% (2024) من إجمالي القوى العاملة، كما تستثمر الشركة بكثافة في تدريب وتطوير موظفيها. ومن جانب آخر، تضطلع البا بدور مهم ورئيسي في دعم منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وبالتالي تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. ونظير مبادراتها في إنتاج الألمنيوم بطريقة مسؤولة، حصلت البا على التقدير والتكريم من خلال العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل شركة في البحرين من حيث تقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من ESG Invest، وشهادة SafeGuard للتميز في النظافة والصحة العامة والسلامة من شركة ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس (Bureau Veritas)، وجائزة حوكمة الشركات من مجلة Ethical Boardroom.

وتتويجًا لتميزها في الممارسات البيئية والمساهمات الاجتماعية وحوكمة الشركات، أطلقت البا خارطة طريق شاملة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022 تركز على ست أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع على صعيد البيئة والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون أي مخلفات الأول من نوعه والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار أمريكي، وكذلك مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، إلى جانب مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد أكثر من 6 ميغاوات من الطاقة النظيفة، بعضًا من مبادرات الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري للمملكة بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلى وجه الخصوص، يمثل مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة محطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 680.9 ميغاوات تعمل بنظام الدورة المركبة. وساهمت هذه التوسعة في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطة الطاقة الخامسة من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات، وكذلك في خفض معدل تركيز انبعاثات الغازات الدفيئة بواقع 0.5 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألمنيوم يتم إنتاجه.

وفي خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، لا سيما التزامها بالاقتصاد الدائري والألمنيوم الثانوي، طرحت البا في مايو 2024 خط منتجاتها الجديد من الألمنيوم منخفض الكربون EternAlTM، والذي يشمل سلسلتي منتجات بفئات متنوعة لتلبية مختلف احتياجات العملاء، حيث تضم السلسلة الأولى محتوى من الألمنيوم المعاد تدويره، فيما توظف السلسلة الثانية تعويضات الكربون المعتمدة والتي تم تحقيقها مباشرة من خلال مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية بالشركة.

السلامة أولاً ودائمًا: يؤكد شعار البا "السلامة أولاً... السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولوية قصوى. وتمكنت الشركة من تسجيل رقم قياسي في السلامة بلغ 37 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت في يونيو 2025 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحقت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الرئيس الدائم للجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (روسبا) وجائزة الرئيس من الجمعية ذاتها (نظير فوزها بالجائزة الذهبية لأكثر من عشر مرات على التوالي)، وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق إلى جانب تصنيف 4 نجوم من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن العديد من الجوائز من مجلس السلامة الوطني.

خطة البا لإشراك أصحاب المصلحة / الأطراف المعنية

تعطي البا الأولوية للتواصل المفتوح مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مختلف فئات المجتمع البحريني والجهات المعنية بالجوانب البيئية والاجتماعية. ومن خلال خطتها لإشراك أصحاب المصلحة، تعمل الشركة على معالجة الأثر البيئي والاجتماعي لعملياتها، ووضع الضوابط اللازمة للحد من تأثير عملياتها التشغيلية. كما تمتلك البا آلية للتظلم الخارجي عبر "دليل سلوك العمل"، مما يتيح للأطراف المعنية والجمهور العام التعبير عن مخاوفهم وتقديم ملاحظاتهم إزاء أي موضوع متعلق بعمليات الشركة.

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