أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، عن ترقية اثنين من كفاءاتها الوطنية المتميزة لمنصبين قياديين بالشركة. وشملت الترقيات كلاً من حسين الحلواجي وعبدالرحمن الملا، وذلك في إطار التزام البا الدائم بتطوير وتنمية كوادرها البحرينية، وحرصها على إعداد القيادات المستقبلية في القطاع الصناعي.

وتم تعيين الحلواجي في منصب مدير البحوث والتطوير بالإنابة، حيث يتميز بخبرة واسعة تقارب 27 عامًا في المختبرات الصناعية وعلوم المعادن، قاد خلالها أنشطة المختبر الرئيسي بدائرة الدعم التقني للعملاء، كما ساهم في تحقيق إنجازات بارزة لشركة البا، من بينها تصنيف مختبر الشركة ضمن أفضل عشرة مختبرات في العالم في مجال تحليل الكربون. إضافة إلى ذلك، يحمل الحلواجي شهادة الماجستير في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من المعهد العربي الفرنسي لإدارة الأعمال وجامعة إيسك (FABS-ESSEC)، كما بدأ التحضير لنيل درجة الدكتوراة منذ أكتوبر الماضي. ويعد الحلواجي من أبرز المتخصصين في المجال البحثي، إضافة إلى مساهماته البارزة في الوسط الكيميائي، حيث يشغل حاليًا منصب نائب رئيس جمعية الكيميائيين البحرينية، والأمين المالي للاتحاد الكيميائي الخليجي، وقد لاقت بحوثه المنشورة في مجال الألمنيوم صدى واسعًا بما يعكس حرصه على تعزيز المعرفة والابتكار.

وفي ذات السياق، تم تعيين عبدالرحمن الملا في منصب مدير الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة بالإنابة. يحمل الملا درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ويليام وماري، وهو مهندس وأخصائي منتجات ينصبّ تركيزه على جوانب الاستدامة، ويمتلك المقومات لتعزيز الابتكار ورفع مستوى رضا العملاء. وقد اضطلع الملا بدور بارز في تطوير وإطلاق أول خط من المنتجات منخفضة الكربون بالشركة، وساهم في عدد من مبادرات الاستدامة الأخرى، بما في ذلك جهود إعادة تدوير خبث الألمنيوم داخل الشركة. ويمتلك الملا خبرة في مجال تطوير الأعمال، والتحكم في جودة المنتجات، إلى جانب مهاراته القيادية، وشغفه بإيجاد الحلول المستدامة وإحداث التغيير الإيجابي في عمليات الشركة.

وفي تعليقه على هاتين الترقيتين، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي على أن تعزيز بحرنة الوظائف في الشركة، والتي تبلغ نسبتها اليوم 87% من القوى العاملة، تأتي على رأس الأولويات، قائلاً: "نحتفي اليوم ليس فقط بترقية اثنين من كفاءاتنا الوطنية، بل بالجوهر الحقيقي الذي تقوم عليه البا منذ انطلاق عملياتها التشغيلية، والمتمثل في سعيها الدائم لتنمية وتطوير الكفاءات الوطنية البحرينية بهدف إحلالها في المناصب القيادية".

وتابع البقالي بأن المسيرة المهنية للحلواجي والملا تجسد قصة نجاح للكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على تولي المناصب القيادية، كما تعكس الفرص الأكاديمية والتدريبية المتقدمة وبرامج التطوير المهني عالية الكفاءة التي تتيحها الشركة لكل موظف بحريني، بهدف تمكينهم في جميع مراحل مسيرتهم المهنية، بما يعكس التزام الشركة الراسخ بدعم القوى العاملة الوطنية وتسخير كافة الإمكانيات والموارد لذلك.

من جهته أعرب حسين الحلواجي عن سعادته بهذا التكليف الجديد، مؤكدًا أن البا وفرت له فرصًا كبيرة للنمو والتطور، وقال: "تمثل هذه الترقية حافزًا لي لتسخير خبراتي وتجاربي العملية لدفع عجلة النمو وتعزيز التميز في الشركة".

وبدوره عبّر عبدالرحمن الملا عن اعتزازه بالثقة التي أولتها له إدارة الشركة، معربًا عن امتنانه للدعم والتوجيه الذي تلقّاه خلال مسيرته المهنية، وأضاف قائلاً: "يشرفني تولي هذا المنصب القيادي، وأتطلع للإسهام بفاعلية في تعزيز الابتكار، ودعم استراتيجيات الشركة الطموحة ومبادراتها المستقبلية".

وفي هذا الصدد أوضحت إدارة الشركة بأن الترقيتين ساريتا المفعول، مؤكدة ثقتها بقدرة الحلواجي والملا على التميز في منصبيهما الجديدين والمساهمة بشكل بارز في استمرار نجاح الشركة، بفضل ما يتمتعان به من مهارات وخبرات صقلتها البا على مر السنوات.

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

رائدة عالميًا في صناعة الألمنيوم: بإنتاج يتجاوز 1.622 مليون طن متري سنويًا (2024)، تُعد البا أحد مصاهر الألمنيوم الرائدة في العالم، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في العمليات التشغيلية، والسلامة، والمسؤولية البيئية، والتنمية المجتمعية.

شريك موثوق: تعتبر البا أحد أركان اقتصاد مملكة البحرين، وتقوم الشركة بإنتاج الألمنيوم عالي الجودة في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة يتم تصديرها إلى أكثر من 270 عميلاً حول العالم. ومن خلال مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (سنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن البا شريك موثوق على الصعيد العالمي. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). وتلتزم البا بأعلى المعايير الدولية مما أهلها للحصول على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001 (الجودة)، وآيزو 14001 (البيئة)، وآيزو 27001 (أمن المعلومات)، وآيزو 45001 (الصحة والسلامة المهنية)، وآيزو 18788 (إدارة العمليات الأمنية). كما تظهر البا التزامها بالتصنيع المسؤول عبر شهادات مرموقة مثل شهادة معيار IATF 16949 (إدارة الجودة لصناعة السيارات)، وآيزو 22301 (نظام إدارة استمرارية الأعمال)، بالإضافة إلى شهادتي معياري الأداء وسلسلة العهدة من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI). ويتعزز هذا الالتزام بحصول الشركة على شهادة التصنيف البلاتيني للاستدامة من منظمة إيكوفاديس والتي تضع البا ضمن قائمة النخبة والتي تمثل 1% من الشركات التي شملها التقييم على مستوى العالم.

الريادة في الاستدامة: باعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع صناعات الألمنيوم التحويلية المزدهر في مملكة البحرين، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، تبلغ نسبة البحرنة في البا 86% (2023) من إجمالي القوى العاملة، كما تستثمر الشركة بكثافة في تدريب وتطوير موظفيها. ومن جانب آخر، تضطلع البا بدور مهم ورئيسي في دعم منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وبالتالي تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. ونظير مبادراتها في إنتاج الألمنيوم بطريقة مسؤولة، حصلت البا على التقدير والتكريم من خلال العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل شركة في البحرين من حيث تقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من ESG Invest، وشهادة SafeGuard للتميز في النظافة والصحة العامة والسلامة من شركة ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس (Bureau Veritas)، وجائزة حوكمة الشركات من مجلة Ethical Boardroom.

وتتويجًا لتميزها في الممارسات البيئية والمساهمات الاجتماعية وحوكمة الشركات، أطلقت البا خارطة طريق شاملة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022 تركز على ست أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع على صعيد البيئة والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون ترك أي مخلفات – الأول من نوعه – والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار أمريكي، وكذلك مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد أكثر من 6 ميغاوات من الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، بعضًا من مبادرات الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وفي خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، لا سيما التزامها بالاقتصاد الدائري والألمنيوم الثانوي، طرحت البا في مايو 2024 خط الإنتاج EternAl الجديد لمنتجات الألمنيوم منخفض الكربون، والذي يشمل منتجي: EternAl-30 وEternAl-15، اللذين يحتويان على 30% و15% من المحتوى المعاد تدويره على التوالي.

السلامة أولاً ودائمًا: يؤكد شعار البا "السلامة أولاً... السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولوية قصوى. وتمكنت الشركة من تسجيل رقم قياسي في السلامة بلغ 30 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت في سبتمبر 2022 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحقت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الرئيس من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) نظير فوزها بالجائزة الذهبية لعشر سنوات على التوالي، وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق إلى جانب تصنيف 4 نجوم من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن العديد من الجوائز من مجلس السلامة الوطني الأمريكي.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع إلى توسعة محطة الطاقة الخامسة، ويتميز بقدرة إنتاجية تبلغ 680.9 ميغاوات من الطاقة باستخدام تقنية الدورة المركبة. ويتميز التوربين الغازي من الفئة J – وهو جزء من هذه التوسعة – بكفاءة عالية مقارنة بالتوربينات المستخدمة في محطتي الطاقة الثالثة والرابعة. وسيعزز مجمع الطاقة الرابع القدرة الإجمالية لمحطة الطاقة الخامسة إلى 2,481 ميغاوات مع استكماله المقرر في الربع الرابع من عام 2024، إلى جانب تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 0.5 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألومنيوم يتم إنتاجه.

وتتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكوIII مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل عبر مختلف مراحل المشروع. وكانت البا قد حققت في شهر أبريل الماضي أول إشعال لأحدث توربين غازي في المشروع.

خطة البا لإشراك أصحاب المصلحة / الأطراف المعنية

تعطي البا الأولوية للتواصل المفتوح مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مختلف فئات المجتمع البحريني والجهات المعنية بالجوانب البيئية والاجتماعية. ومن خلال خطتها لإشراك أصحاب المصلحة، تعمل الشركة على معالجة الأثر البيئي والاجتماعي لعملياتها، ووضع الضوابط اللازمة للحد من تأثير عملياتها التشغيلية. كما تمتلك البا آلية للتظلم الخارجي عبر "دليل سلوك العمل"، مما يتيح للأطراف المعنية والجمهور العام التعبير عن مخاوفهم وتقديم ملاحظاتهم إزاء أي موضوع متعلق بعمليات الشركة.

آلية التظلم الخارجي

تعطي البا الأولوية للسلوك الأخلاقي والمسؤولية البيئية. وبإمكان جميع الأطراف المعنية من الموظفين وعمال المقاولين والجمهور العام الإبلاغ بشكل سري عن أي مخالفات محتملة لدليل سلوك العمل في البا، أو التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية لعمليات الشركة عن طريق خط النزاهة في البا، حيث يعمل هذا الخط الساخن والمستقل متعدد اللغات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، إما عبر رقم الهاتف المجاني أو من خلال الشبكة الداخلية للشركة أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.albasmelter.com.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: 5100 1783 (973+)

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

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