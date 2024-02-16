دبي، الامارات العربية المتحدة: يسر شركة الاتحاد للتأمين، المزود الرائد لحلول التأمين المبتكرة التي تركز على العملاء الأفراد والشركات في المنطقة، أن تعلن عن تعيين السيد رامز أبو زيد رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة إعتباراً من 15 فبراير 2024 وذلك بهدف العمل على دفع عجلة النمو الاستراتيجي للشركة.

يحظى السيد أبو زيد بخبرة طويلة في مجال التأمين تزيد عن ثلاثة عقود، ولقد انضم إلى الاتحاد للتأمين في شهر يوليو 2023 كعضو مجلس إدارة وتم تعيينه لاحقا رئيسا تنفيذيا بالوكالة في 1 ديسمبر 2023.

وقال السيد رامز أبو زيد: "يشرفني ويسعدني تعييني رئيساً تنفيذياً لشركة الاتحاد للتأمين. وبالتعاون مع فريق الاتحاد الذي يتمتع بكفاءات كبيرة، فأنا واثق من قدرتنا على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية والاستفادة من الفرص الجديدة. وإنني أتطلع إلى تحقيق إنجازات مهمة في رحلة نمو الشركة."

ستكون خبرة السيد رامز ذات فائدة كبيرة في دفع عجلة التغيير وبناء فريق عمل أقوى بالشركة. كما يعتبر من أشد المؤيدين لتسريع التحول الرقمي، ورفع مستوى وتحسين تجربة العملاء، وتنويع أعمال التأمين.

الجدير بالذكر فإنه قد قامت شركة "إيه ام بست" مؤخرًا بتعديل النظرة المستقبلية للاتحاد للتأمين إلى حالة مستقرة مما يعكس التحسينات في وضع الملاءة المالية التنظيمية للشركة. يعكس التصنيف الائتماني قوة ميزانية الشركة، والتي تقيمها "إيه ام بست" بأنها قوية، بالإضافة إلى كفاءة أدائها التشغيلي وفعالية نظام إدارة مخاطر المؤسسة الهامشية.

قبل انضمامه إلى شركة الاتحاد للتأمين، شغل السيد رامز أبو زيد مناصب قيادية في العديد من شركات التأمين حيث خاض رحلة متميزة في شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع والتي امتدت لأكثر من 25 عامًا.

كما شغل منصب عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، وكان عضو اللجنة الفنية العليا ورئيس لكل من اللجنة القانونية ولجنة لتأمين السيارات بالجمعية.

لقد تم تكريم السيد رامز أبوزيد لمساهمته القيمة في قطاع التأمين وحصل على العديد من الأوسمة إذ تم اختياره كأحد أفضل 10 رؤساء تنفيذيين في منطقة الخليج والشرق الأوسط لعامي 2018 و2019. كما حصل على جائزة من هيئة التأمين لإنجازاته الشخصية في تطوير قطاع التأمين في عام 2020، وتم تكريمه من قبل غرفة تجارة دبي لجهوده في المساهمة في صياغة قانون التأمين الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يحمل السيد رامز أبو زيد درجة البكالوريوس في القانون وتم تسجيله كمحكم معتمد في مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.

نبذة عن شركة "الإتحاد للتأمين"

تأسست شركة "الإتحاد للتأمين" في عام 1998 وتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي خاضعة لتنظيم البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتجاوز رأسمالها المدفوع 330 مليون درهم إماراتي. وتوفر الشركة طيفاً واسعاً من منتجات التأمين الفردية والتجارية لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.

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