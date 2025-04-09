تعلن شركة استثمار القابضة استقالة المهندس محمد بن بدر السادة من منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة، وتعيين السيد خوان ليون خلفاً له، حيث تم تفويضه بكامل صلاحيات منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتباراً من 9 إبريل الجاري. جاء ذلك في أعقاب اجتماع مجلس إدارة شركة استثمار القابضة اليوم.

وقد رحب مجلس الإدارة بتولي السيد ليون منصب الرئيس التنفيذي للشركة، لقيادة مرحلة جديدة تتواصل فيها قصة النمو اللافتة التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية.

لدى السيد خوان ليون خبرة تزيد عن 25 عامًا في قيادة شركات ومؤسسات في قطاعات متنوعة، منها الرعاية الصحية، الخدمات، التطوير العقاري، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) ، الإعلام والفعاليات الرياضية الكبرى. وقد تولى عدة مناصب تنفيذية وإدارية في مجالات المبيعات والعمليات والامتثال والحوكمة، مما أدى باستمرار إلى دفع نمو الأعمال والتحول الاستراتيجي والتميز التشغيلي في المؤسسات التي قام بقيادتها.

أتم السيد ليون برنامج الإدارة في كلية هارفارد للأعمال (AMP) و برنامج المدير التنفيذي العالمي من جامعة HEC Paris - .

وقد توجه مجلس إدارة شركة استثمار القابضة بالشكر للمهندس محمد بن بدر السادة، الذي حققت الشركة خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي العديد من الإنجازات من ناحية زيادة القيمة الاستثمارية للمساهمين، التوسع الجغرافي، التنوع في المجالات الاستمثارية وغيرها، فضلاً عن التطور اللافت في الأداء المالي.

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