أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إي بوينت زيرو"، المنصة العالمية للطاقة المتجددة التابعة لمجموعة "توو بوينت زيرو"، عن تعيين محمد هشام رئيساً تنفيذياً جديداً، في ظل تنامي دورها في مشهد الطاقة العالمي، والتحوّلات المتسارعة في مشهد التكنولوجيا وأمن الطاقة والاستدامة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فوراً.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لمسيرة حافلة بالاستثمارات المبتكرة والطموحة دعمت نهج "توو بوينت زيرو" القائم على بناء "شبكة قيمة متكاملة" تغطي قطاعات التعدين والطاقة والتصنيع والتنقّل. وسيتولى هشام قيادة الشركة في مرحلة حاسمة تتسارع فيها التحديات المناخية، بالتوازي مع توقّعات بتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء بحلول عام 2030، نتيجة توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يعزز الأهمية الاستراتيجية لمنصة "إي بوينت زيرو".

ومع تسارع تطورات الذكاء الاصطناعي ومساهمته الفاعلة في إعادة تشكيل الإنتاجية العالمية، تزداد الحاجة إلى توسيع أنظمة الطاقة بوتيرة أسرع، وأكثر ذكاءً واستدامة. ويتطلب تسريع وتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العقد القادم إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة على مدار الساعة، وهو ما توفّره "إي بوينت زيرو" عبر محفظة حلولها المتكاملة والتي تشمل تطوير مشاريع الطاقة النظيفة، والشبكات الذكية، وإزالة الكربون من الأنشطة الصناعية، وتصنيع المكونات.

وبهذه المناسبة، قالت معالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "توو بوينت زيرو": "تشهد معادلة الطاقة العالمية اليوم تحولاً سريعاً، وتتميز توو بوينت زيرو بمكانتها الفريدة التي تؤهلها للمساهمة بفعالية في تعزيز ريادة دولة الإمارات في هذا المجال، سواء كمزوّد لرأس المال أو كشريك أساسي في بناء القاعدة الصناعية الجديدة. وسيجلب محمد هشام لمنصة إي بوينت زيرو مزيجاً فريداً من الخبرات والرؤى الاستراتيجية والكفاءة التشغيلية، حيث كان له دور محوري في صياغة نهج توو بوينت زيرو الاستثماري، الذي يوازن بين التوسع والنمو والاستدامة. ونحن سعداء بتعيينه في هذا المنصب ونتطلع إلى قيادته لهذه المبادرة المهمة".

من جانبه، قال محمد هشام:" يشرفني أن أتولى قيادة إي بوينت زيرو في هذه المرحلة المهمة، حيث نركّز على استثمار رأس المال في تطوير بنية تحتية مستقبلية قادرة على مواكبة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. ونستثمر بثقة في تقنيات قابلة للتوسع عبر مختلف المناطق، لتوفير إمدادات طاقة مستقرة تعزز الاستدامة البيئية. كما ندعم التحول السريع في مشهد تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونمكّن الصناعات في سعيها لتحقيق الحياد المناخي، لنتمكن من إضافة قيمة مستدامة طويلة الأمد لشركائنا وبيئتنا."

ومن خلال موقعه كرئيس للاستثمار في مجموعة "توو بوينت زيرو"، أشرف هشام على تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ الاستراتيجية شملت شراء حصص في شركة "السويدي إليكتريك"، ومنجم "موباني" للنحاس، ومنجم "ألفامين" للقصدير، وهي استثمارات مهمة في جهود تحوّل الطاقة وسلسلة توريد أشباه الموصلات.

كما أشرف هشام على شراكة إي بوينت زيرو الاستراتيجية مع شركة "إينر كاب التابعة لأبيكس للطاقة" لشراء نظام لتخزين الطاقة بسعة 1 جيجاواط ساعة، وهي مبادرة بارزة تدعم تعزيز مرونة شبكات الكهرباء وتوفير الطاقة النظيفة على مدار الساعة. ومؤخراً قاد هشام التعاون مع "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" لإزالة الكربون من عمليات التعدين في أفريقيا في خطوة شكلت نموذجاً أولياً لصناعة أكثر مسؤولية واستدامة رغم الاستهلاك الكثيف للطاقة.

ويمتلك محمد هشام خبرة طويلة تمتد لأكثر من 17 عاماً في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، والبنية التحتية، واستراتيجيات التحول في قطاع الطاقة. وهو عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات الاستراتيجية، حيث يساهم في تعزيز الحوكمة والنمو والابتكار في القطاعات الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن إي بوينت زيرو

إي بوينت زيرو هي منصة عالمية للطاقة ترتكز على الشبكة المتكاملة لمجموعة "توو بوينت زيرو" لتقديم حلول شاملة عبر كامل سلسلة القيمة. وترتكز رؤية المجموعة على قطاعات الأعمال التالية:

قطاع الطاقة ويشمل تطوير أصول الطاقة والإنتاج المستقل للكهرباء، إلى جانب المشاركة في تجارة الطاقة بهدف دعم وتعزيز كفاءة الأسواق واستقرار الشبكات. كما تسعى إي بوينت زيرو إلى تقديم حلول فعالة للدمج بين مصادر الطاقة المتعددة والحد من الانبعاثات الكربونية، ومنها أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات وتقنيات احتجاز الكربون.

قطاع البنية التحتية، ويشمل تصنيع المكونات الحيوية للطاقة، والتي تُعد ضرورة لقطاعات الذكاء الاصطناعي، والاتصالات، ومشاريع المرافق الضخمة. كما تهدف إي بوينت زيرو إلى تطوير مراكز البيانات وتوفير حلول متخصصة لقطاع التنقل الذكي .

وتتمحور رسالة إي بوينت زيرو حول تحقيق التكامل والاستفادة من شبكة القيمة المتكاملة للمساهمة في بناء مستقبل أكثر ذكاءً، وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة.

نبذة عن توو بوينت زيرو

توو بوينت زيرو هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، تأسست عام 2023 لتكون منصة استثمارية رائدة تركز على بناء محفظة استثمارية عالمية تتسم بالمرونة والتنوع، وذلك من خلال الاستثمار الاستراتيجي في التقنيات الناشئة والشركات المستدامة.

وتجمع توو بوينت زيرو تحت مظلتها مجموعة متكاملة من الشركات التابعة الرائدة في دولة الإمارات، بما في ذلك شيميرا للاستثمار ولونيت كابيتال وبلتون وإي بوينت زيرو وشركة انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ، لتشكل بذلك كياناً متكاملاً يلعب دوراً رائداً في قطاعات حيوية، مثل الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والموارد المعدنية والتكنولوجيا والطاقة. وتتميز شبكات القيمة المتكاملة في الشركة بمرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف القطاعات، مما يتيح ربط وتكامل القدرات المتاحة ضمن محفظتها الاستثمارية لاكتشاف فرص نمو جديدة، وتوفير قيمة ملموسة للمستثمرين، مع تمكين المجتمعات وتعزيز النظم المستدامة ودفع عجلة التقدم التكنولوجي.

-انتهى-

#بياناتشركات