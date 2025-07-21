أعلنت شركة "إيه إم دي"(AMD) عن تعيين المها البليهي في منصب مدير تطوير الأعمال، وذلك لتعزيز دعم العملاء والشركاء في المملكة. تنضم البليهي إلى "إيه إم دي" من منصبها السابق كـخبيرة تقنيات ناشئة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، حيث تمتلك خبرة واسعة في القطاع الحكومي وفهمًا عميقًا للاستراتيجية الرقمية الوطنية وحوكمة التقنية.

وفي هذا السياق، صرّح زيد غطاس، المدير العام لشركة "إيه إم دي" في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "تمتلك المها خبرة استثنائية من عملها بوزارة الاتصالات، حيث أدارت بنجاح مبادرات رفيعة التأثير تتماشى مع رؤية السعودية 2030، وأنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات، ومشاركة القطاع الحكومي في التحول الرقمي. وفهمها العميق للنظام التقني السعودي يُؤهلها لتعزيز موقعنا الاستراتيجي في المملكة."

تُعد المملكة العربية السعودية -إلى جانب دولة الإمارات- سوقًا استراتيجيًا لـ"إيه إم دي" في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مدعومةً بحافظة حلولها الرائدة في معالجات الخوادم ومعجّلات الذكاء الاصطناعي. كما تتواءم توجهات المملكة نحو تعزيز القدرات السيادية في الحوسبة والذكاء الاصطناعي مع رؤية "إيه إم دي" لتقديم حلول حوسبة مفتوحة المصدر وقابلة للتطوير وعالية الأداء. وفي مايو 2025، وقّعت الشركة اتفاقية تعاون استراتيجية بقيمة 10 مليارات دولار مع شركة "هيومين" (HUMAIN) لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي عالميًا، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتعزيز التعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي محليًا.

من جهتها، قالت المها البليهي: "تمتلك ’إيه إم دي‘ رؤية إقليمية واضحة مدعومة بحلول حاسوبية رائدة، تتوافق بشكل وثيق مع أهداف رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي والابتكار. وأنا أتطلع قدمًا لهذه الفرصة لدفع النمو في سوق ديناميكي يتطوّر بسرعة، ولتمكين الشركاء والعملاء من توسيع حدود الإمكانات عبر الذكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة الأداء."

يذكر أن المها البليهي ستعمل انطلاقًا من الفرع الإقليمي لـ"إيه إم دي" في مدينة الرياض، حيث ستشرف على عدة أسواق إقليمية رئيسية تشمل قطر والكويت والبحرين، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية.

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