دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسر شركة "إنستنكتيف بارتنرز" (Instinctif Partners)، إحدى الشركات الرائدة الأسرع نموًا في مجال الاستشارات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الإعلان عن تعيين نور سكر شريكًا في فريق أسواق رأس المال وعلاقات المستثمرين، لتضطلع بدور محوري في دفع عجلة النمو وتعزيز التوسع الإقليمي للشركة.

تحظى "إنستنكتيف بارتنرز" بمكانة رائدة في مجال علاقات المستثمرين والاتصالات المالية على مستوى المنطقة، إذ تقدم استشارات استراتيجية لعدد من أكبر الشركات وأكثرها شهرة، وسيرسخ هذا التعيين من سمعتها كجهة موثوقة في المشهد المالي والاستثماري.

تتمتع نور بخبرة واسعة في علاقات المستثمرين والمعاملات المالية، مستندة إلى خلفيتها كمصرفي استثماري سابق، ما يمنحها فهمًا عميقًا للأسواق المالية. وقد عملت مع مؤسسات عالمية مرموقة مثل "كريدي سويس" ("يو بي إس" حاليًا)، و"إتش إس بي سي"، "تينيو"، "تي دي"، مقدمة استشارات استراتيجية لمجموعة واسعة من العملاء.

خلال مسيرتها المهنية، قادت نور معاملات الاكتتاب العام، والاندماج والاستحواذ على نطاق واسع، كما قدمت استشارات متخصصة في علاقات المستثمرين عبر السعودية والإمارات والأسواق الدولية. ومن أبرز إنجازاتها تقديم المشورة بشأن صفقات مالية كبرى من الجانب المصرفي وجانب الاتصالات، بما في ذلك بيع حصة في شركة إنشاءات إلى صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، وبيع حصة رئيسية في شركة أغذية ومشروبات رائدة، إضافةً إلى اندماج بارز في قطاع التعدين، وإدراجات متعددة في مجالات الرعاية الصحية، والنقل، والمرافق.

بهذه المناسبة قالت سامانثا بارتل، الرئيس التنفيذي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة إنستنكتيف بارتنرز : "سعداء بانضمام نور إلى إنستنكتيف بارتنرز، إن سجلها الحافل في الأسواق المالية يجعلها إضافة مثالية لدفع خدمات علاقات المستثمرين في المنطقة إلى آفاق جديدة. وستجلب خبرتها الواسعة في أسواق رأس المال، إلى جانب رؤيتها الاستراتيجية قيمة لا تقدر بثمن إلى أعمالنا بينما نواصل دعم عملائنا في مواجهة التحديات والفرص التي تفرضها الأسواق الديناميكية اليوم."

بدوره قال ماثيو سمولوود، الشريك الإداري في إنستنكتيف بارتنرز: "بصفتها شريكًا، ستتولى نور مسؤولية توسيع نطاق تواجد إنستنكتيف بارتنرز في المنطقة، مع التركيز على تقديم استشارات استراتيجية في علاقات المستثمرين والاتصالات المالية المرتبطة بالمعاملات. وبفضل خبرتها التي تمتد لعقد من الزمن في القطاع المالي، والتي تجمع بين العمل المصرفي وعلاقات المستثمرين، أصبحت نور مستشارة موثوقة للعملاء عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، وتجارة التجزئة، والمرافق، والطيران، والبناء، والخدمات."

من جهتها قالت نور سكر، الشريك في إنستنكتيف بارتنرز:

"يشرفني الانضمام إلى إنستنكتيف بارتنرز والمساهمة في مسيرة نموها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففيها، يتماشى النهج الذي تتبعه في تقديم الاستشارات الاستراتيجية والمالية تمامًا مع متطلبات العملاء الراغبين في مواكبة التطورات المتسارعة للأسواق المالية الإقليمية. وأتطلع للعمل جنبًا إلى جنب مع فريق الشركة الموهوب لتقديم استشارات عالمية المستوى لعملائنا خلال هذه المرحلة التحولية."

تحمل نور شهادة محلل مالي معتمد (CFA) ودرجة بكالوريوس في التجارة من جامعة ماكجيل، وهي متخصصة في التمويل وريادة الأعمال.

حول إنستنكتيف بارتنرز

إنستنكتيف بارتنرز (www.instinctif.com) هي شركة استشارية متخصصة في السمعة واتصالات الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وهي تعمل بشكل وثيق مع عملائها لمواجهة التحديات، وتقليل المخاطر، وبناء القيمة من خلال اتصالات مؤثرة وهادفة.

يقع المقر الرئيسي للشركة في لندن، وتقدم خدماتها عبر شبكة مكاتب مملوكة بالكامل في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، كما تتواجد عالميًا عبر شبكة من الشركاء الموثوقين.

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